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Nova tarifa

Aneel aprova reajuste médio de 0,58% nas contas de luz da Cocel

Para os consumidores ligados na alta tensão, haverá redução média de 0,50%. Já para os ligados na baixa tensão, o reajuste médio é de 1,16%
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jun 2020 às 16:47

Publicado em 25 de Junho de 2020 às 16:47

Torres de energia elétrica
Cerca de 52,4 mil unidades consumidoras atendidas pela Cocel serão beneficiadas Crédito: Pixabay
A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta quinta-feira, 25, o reajuste tarifário anual da Companhia Campolarguense de Energia (Cocel), com aumento médio de 0,58% nas contas de luz.
Para os consumidores ligados na alta tensão, haverá redução média de 0,50%. Já para os ligados na baixa tensão, o reajuste médio é de 1,16%.
As novas tarifas entram em vigor a partir de 29 de junho para as cerca de 52,4 mil unidades consumidoras atendidas pela Cocel.
"Os consumidores atendidos pela Cocel também se beneficiam pela conta-covid. Se não houvesse a conta-covid, teria uma elevação de 4,11%", disse o diretor-presidente da Aneel, André Pepitone.

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