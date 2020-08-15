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Ex-presidente do HSBC

André Brandão é confirmado como novo presidente do Banco do Brasil

Ele entra no lugar de Rubem Novaes, que pediu demissão mês passado. BB vai iniciar os procedimentos de governança necessários para confirmar a elegibilidade do executivo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2020 às 22:34

Publicado em 14 de Agosto de 2020 às 22:34

Banco do Brasil recebeu nesta sexta-feira (14), a comunicação formal do Ministério da Economia sobre a indicação de André Guilherme Brandão para a presidência da instituição. Agora, o BB vai iniciar os procedimentos de governança necessários para confirmar a elegibilidade do executivo - ex-presidente do HSBC no Brasil e que era head de Global Banking e Markets para as Américas da instituição.
André Brandão: ex-presidente do HSBC deverá ser o novo chefe do Banco do Brasil
André Brandão: ex-presidente do HSBC será o novo chefe do Banco do Brasil Crédito: Divulgação
Brandão vai entrar no lugar de Rubem Novaes, que deixou o posto no mês passado. Em entrevistas, Novaes alegou que sua saída estava atrelada à necessidade de "dar lugar a alguém da geração digital". Mas ele criticou também o que chamou de "cultura apodrecida de Brasília", referindo-se a dificuldades para fazer aprovar propostas de cunho liberal dentro do governo.
Recentemente, em meio a comentários sobre a demora para a oficialização do nome de Brandão no cargo, o ministro da Economia, Paulo Guedes, teve de acalmar os ânimos do mercado. Nesta semana, ele disse que o executivo estava confirmado no cargo, mas precisaria de mais alguns dias para se desvincular da sua função no setor privado. Brandão ainda teria, por exemplo, de vender as ações que detinha no HSBC antes de começar a trabalhar no banco público.

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