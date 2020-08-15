André Brandão é confirmado como novo presidente do Banco do Brasil

Brandão vai entrar no lugar de Rubem Novaes, que deixou o posto no mês passado. Em entrevistas, Novaes alegou que sua saída estava atrelada à necessidade de "dar lugar a alguém da geração digital". Mas ele criticou também o que chamou de "cultura apodrecida de Brasília", referindo-se a dificuldades para fazer aprovar propostas de cunho liberal dentro do governo.