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Crise econômica

American Airlines Group anuncia corte de 19 mil empregos

Os cortes, que junto com aposentadorias e licenças deixarão a companhia cerca de 30% menor do que em março, são o sinal mais claro até agora do impacto do vírus sobre o setor

Publicado em 25 de Agosto de 2020 às 14:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 ago 2020 às 14:50
Avião no pátio do Aeroporto de Vitória
Avião no pátio do Aeroporto de Vitória Crédito: Luísa Torre/Arquivo
O American Airlines Group informou que cortará 19 mil funcionários em 1º de outubro, no momento em que se prepara para lidar com a demanda mais fraca por viagens, e meio à pandemia, com a expectativa de que uma recuperação leve ainda anos. Os cortes - que junto com aposentadorias e licenças deixarão a companhia cerca de 30% menor do que em março - são o sinal mais claro até agora do impacto do vírus sobre o setor, conforme a ajuda do governo perde fôlego.
Os cortes incluem a própria American Airlines e outras duas companhias aéreas regionais dela.
A empresa diz que deve ter menos da metade dos voos, em comparação com tempos jornais, neste quarto trimestre. 

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