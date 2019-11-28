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Black Friday

Amazon queima largada e anuncia Black Friday antes da hora

Entre os produtos com desconto anunciados no email estavam o alto-falante inteligente Echo Dot, que tem o sistema Alexa, o novo Kindle, videogames, perfume, bicicleta, computador e livro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 nov 2019 às 17:27

Publicado em 28 de Novembro de 2019 às 17:27

Black Friday Crédito: Arquivo
FOLHAPRESS - A Amazon antecipou um email a clientes e anunciou promoções de até 80% sem que os produtos estivessem com o preço da Black Friday, agendada para esta sexta-feira (29). A varejista enviou uma mensagem posterior aos consumidores pedindo desculpas pela empolgação.
"Infelizmente, as ofertas enviadas no último email ainda não estão disponíveis", disse a empresa. 
Entre os produtos com desconto anunciados no email estavam o alto-falante inteligente Echo Dot, que tem o sistema Alexa, o novo Kindle, videogames, perfume, bicicleta, computador e livro.
A empresa disse que apenas o email foi adiantado, mas que as ofertas não estavam liberadas a clientes, com exceção de produtos Echo, que são lançamentos de destaque da Amazon no Brasil este ano.
Embarcados com o sistema Alexa, os alto-falantes inteligentes estão com R$ 200 de desconto no site da companhia. 
Em nota, a Amazon diz que o restante dos produtos de outras categorias e de lojas parceiras começam a ser comercializados com desconto a partir das 20h desta quinta-feira (27).
Programada para esta sexta, as vendas da Black Friday devem subir 18% este ano com a proximidade do Natal, de acordo com expectativa da ABComm (Associação Brasileira de Comércio Eletrônico). A projeção de faturamento é de R$ 3,45 bilhões, acima dos R$ 2,92 bilhões de 2018.
A expectativa para o ticket médio é de R$ 340 e a maior alta deve se concentrar nos setores de informática, celulares e eletrônicos, moda e acessórios e casa e decoração, segundo a entidade.
Levantamento do jornal Folha de S.Paulo mostra que apenas 13% dos produtos tiveram aumento em 15 dias, indicando que a "black fraude" não deve se concretizar nesta edição da data comercial. A análise levou em conta 10.735 produtos.
As lojas monitoradas foram Amazon, Americanas, Casas Bahia, Extra, Kabum, Magazine Luiza, Marabraz, Netshoes, Pernambucanas, Pontofrio, Renner, Saraiva, Submarino e TokStok.
CONFIRA DICAS PARA NÃO CAIR EM GOLPE NA BLACK FRIDAY
Compare preços
A média de descontos oferecida pelas lojas é de 20% a 30%, de acordo com a ABComm. Mesmo que parte do varejo use a data para fazer queima de estoque de coleção, como vestuário, ofertas acima de 70%, por exemplo, devem ser encaradas com desconfiança. É possível checar a evolução de preços de um produto em sites como Black Friday de Verdade, Google Shoppping, JáCotei, Buscapé e Zoom.
Cheque a reputação das marcas
É comum que lojas que aumentam preços dias antes da Black Friday ou que atrasam muito a entrega de um item tenham sido alvo de reclamação passada. O Reclame Aqui é uma fonte adequada para conferir o histórico de uma marca. Já o Procon-SP tem uma lista de mais de 300 sites a serem evitados. 
Prefira o site da loja e não a oferta das redes sociais
Para não cair em phishing -páginas ou links falsos que visam o roubo de informações- especialistas recomendam que a compra seja feita no site do varejista e não em folders enviados por emails ou circulados em correntes de WhatsApp.
Uma das formas mais simples de detectar phishing é pela presença de erros ortográficos nas peças gráficas. Antes de inserir qualquer dado financeiro, consumidores devem se atentar aos nomes dos sites.
O endereço eletrônico das lojas Americanas ou da Riachuelo, por exemplo, não terão nomes diferentes das marcas ou a presença de números.
Sites com "https" têm a conexão criptografada, portanto são mais seguros.
"Há muito golpe no Instagram e no Facebook. Anúncios como 'compre seu iPhone 11 por R$ 2 mil em dez vezes' são feitos para roubar informação", diz Bruno Prado, da UPX Technologies, de segurança digital. 
Ele sugere a verificação da origem de aplicativos baixados no Google Play e na Apple Store. "Se o desenvolvedor do app for uma pessoa física, é provável que seja falso."
É importante, também, verificar comentários sobre o aplicativo antes de fazer o download.
Evite wi-fi público
Uma recomendação básica para efetuar compras online é evitar a conexão wi-fi de lojas e outros espaços públicos, como aeroportos, restaurantes e praças. A alta movimentação de transações digitais em datas comerciais é um chamariz para invasores, que interceptam a conexão para roubar dados financeiros.
Faça a compra de seu próprio dispositivo
Além de usar a rede de dados própria, não insira informações de cartões de crédito ou débito, bem como endereço e outros dados pessoais, em computadores, tablets ou celulares de terceiros. 
Opte por cartões virtuais
Grandes bancos e fintechs disponibilizam a criação de cartões de crédito virtuais que podem ser eliminados após compras online. Com informações financeiras descartadas após a transação, agentes mal intencionados não conseguem usar os dados para novas aquisições.
Especialistas também lembram que o cartão de crédito permite o cancelamento da compra diante de eventual problema, processo muito mais difícil em compras por boletos ou quitadas no débito.
Compre com cautela

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Apesar de a data coincidir com o recebimento do 13º salário, uma das formas de evitar futuras dívidas e compras por impulso é criar uma lista com itens desejados. É ideal que o consumidor tenha um teto de gastos para a sexta-feira.
Redobre a atenção com o cashback
Os anúncios de cashback -programa de fidelidade em que as marcas devolvem ao cliente uma porcentagem do valor gasto no cartão de crédito- estão mais agressivos e têm sido uma das apostas das marcas nesta edição da Black Friday.
De acordo com a advogada Caroline Gonçalves, da área de consumidor do escritório Trench Rossi Watanabe, a opção é o "grande diferencial deste ano" por ter ganhado espaço no varejo.
"Tem sido considerado o segundo atrativo depois do preço baixo. É preocupante porque para o consumidor ainda é uma novidade", diz.
Ela sugere que os interessados fiquem atentos ao prazo de crédito de cada empresa (nem sempre o valor cai de forma imediata), verifiquem sobre quais produtos o retorno de dinheiro incide e se a alternativa é válida financeiramente.
Ao fazerem ofertas de cashback, as empresas têm responsabilidade de deixar as informações sobre as restrições claras ao consumidor.

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