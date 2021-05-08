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Nova transação

Algar Telecom anuncia a compra da Vogel por até R$ 600 milhões

Com a aquisição, a companhia mineira passa a ter uma rede de mais de 110 mil km de fibra óptica e receberá 3,4 mil clientes corporativos

Publicado em 08 de Maio de 2021 às 19:19

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

08 mai 2021 às 19:19
Torres de telefonia
A transação, conforme fato relevante, prevê a aquisição de no mínimo 85,2% a 100% do capital social da empresa. Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
A mineira Algar Telecom anunciou hoje a compra da Vogel, também do setor de telecomunicações, por até R$ 600 milhões. Com a aquisição, feita por meio da sua subsidiária, a Algar Soluções em TIC S.A, a companhia passa a ter uma rede de mais de 110 mil km de fibra óptica e receberá 3,4 mil clientes corporativos.
A transação, conforme fato relevante, prevê a aquisição de no mínimo 85,2% a 100% do capital social da empresa. A Vogel oferta serviços de conectividade de alta capacidade, com foco em empresas e o segmento de atacado. Presente em 150 cidades, possui uma rede de cerca de 27 mil km de fibra óptica em regiões com potencial de consumo de telecom e TI.
"Esta aquisição está alinhada à estratégia de crescimento da Algar Telecom, que abrange sua expansão geográfica por meio da oferta de soluções integradas de Telecom e TI com foco no segmento de micro e pequenas empresas e clientes corporativos", afirma a companhia, em fato relevante.
De acordo com a Algar, a rede adquirida é complementar à sua nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A companhia afirma ainda que a Vogel está presente em locais compatíveis com os seus mercados-alvo e de difícil acesso para novas construções. "Isso permitirá uma expansão imediata da Algar Telecom para essas novas localidades", acrescenta.
A concretização da transação está sujeita a condições precedentes, incluindo o aval de órgãos reguladores como o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), além do não exercício do direito de preferência pelos atuais acionistas minoritários da controladora da Vogel.
Como o negócio representa um "investimento relevante", conforme a Algar, a aquisição será submetida aos acionistas da Companhia. Assim, oportunamente, será convocada uma assembleia geral extraordinária para debater o tema.

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