Algar Telecom anuncia a compra da Vogel por até R$ 600 milhões

A transação, conforme fato relevante, prevê a aquisição de no mínimo 85,2% a 100% do capital social da empresa. Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A mineira Algar Telecom anunciou hoje a compra da Vogel, também do setor de telecomunicações, por até R$ 600 milhões. Com a aquisição, feita por meio da sua subsidiária, a Algar Soluções em TIC S.A, a companhia passa a ter uma rede de mais de 110 mil km de fibra óptica e receberá 3,4 mil clientes corporativos.

A transação, conforme fato relevante, prevê a aquisição de no mínimo 85,2% a 100% do capital social da empresa. A Vogel oferta serviços de conectividade de alta capacidade, com foco em empresas e o segmento de atacado. Presente em 150 cidades, possui uma rede de cerca de 27 mil km de fibra óptica em regiões com potencial de consumo de telecom e TI.

"Esta aquisição está alinhada à estratégia de crescimento da Algar Telecom, que abrange sua expansão geográfica por meio da oferta de soluções integradas de Telecom e TI com foco no segmento de micro e pequenas empresas e clientes corporativos", afirma a companhia, em fato relevante.

De acordo com a Algar, a rede adquirida é complementar à sua nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A companhia afirma ainda que a Vogel está presente em locais compatíveis com os seus mercados-alvo e de difícil acesso para novas construções. "Isso permitirá uma expansão imediata da Algar Telecom para essas novas localidades", acrescenta.

A concretização da transação está sujeita a condições precedentes, incluindo o aval de órgãos reguladores como o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), além do não exercício do direito de preferência pelos atuais acionistas minoritários da controladora da Vogel.