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Restrição

Airbnb lança medida para restringir festas no Réveillon

Segundo o Airbnb, mais de 240 mil pessoas tiveram reservas negadas no último Ano Novo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 nov 2021 às 17:21

Publicado em 02 de Novembro de 2021 às 17:21

Usuários do Airbnb que não tenham um histórico de avaliações positivas na plataforma de hospedagem serão proibidos de reservar acomodações inteiras por uma única noite no Réveillon.
A medida, que valerá para nove países, visa impedir a realização de festas e evitar aglomerações. A regra foi testada em 2020 em países como Estados Unidos, Canadá, Austrália, França, Espanha e Reino Unido, e neste ano vai abranger também Brasil, Porto Rico e Nova Zelândia.
Aplicativo de locação de imóveis por temporada, o AirBnb
Aplicativo de locação de imóveis por temporada, o AirBnb Crédito: Pixabay
Segundo o Airbnb, mais de 240 mil pessoas tiveram reservas negadas no último Ano Novo. Neste ano, regras similares foram usadas para conter aglomerações nos Estados Unidos e no Canadá, nos feriados de 4 de julho (independência americana) e Halloween.

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