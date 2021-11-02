Airbnb lança medida para restringir festas no Réveillon

Usuários do Airbnb que não tenham um histórico de avaliações positivas na plataforma de hospedagem serão proibidos de reservar acomodações inteiras por uma única noite no Réveillon.

A medida, que valerá para nove países, visa impedir a realização de festas e evitar aglomerações. A regra foi testada em 2020 em países como Estados Unidos, Canadá, Austrália, França, Espanha e Reino Unido, e neste ano vai abranger também Brasil, Porto Rico e Nova Zelândia.

Aplicativo de locação de imóveis por temporada, o AirBnb Crédito: Pixabay