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Saque até dezembro

Abono do PIS/Pasep 2024 começa a ser pago; veja quem recebe

Benefício é liberado nesta quinta-feira a trabalhadores nascidos em janeiro ou servidores com inscrição final zero

Publicado em 15 de Fevereiro de 2024 às 09:40

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

15 fev 2024 às 09:40
SÃO PAULO - A Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil começam a pagar, nesta quinta-feira (15), o abono do PIS/Pasep 2024 a trabalhadores com direito ao benefício.
O calendário de pagamento vai até agosto, mas os valores podem ser sacados até dezembro.
Carteira de trabalho digital.
Carteira de trabalho digital. Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Quase 2 milhões de profissionais vão receber o dinheiro. Ao todo, no ano, serão destinados R$ 28 bilhões para 25 milhões de trabalhadores. Deste total, 22 milhões são de trabalhadores de empresas privadas e 2,9 milhões, servidores públicos.
Em 2023, foram pagos R$ 25 bilhões para 24,5 milhões de profissionais.
O valor do abono salarial vai de R$ 118 a R$ 1.412, de acordo com a quantidade de meses trabalhados durante o ano-base de 2022, referência para o pagamento do abono em 2024.
Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, o aumento do salário mínimo trouxe ganhos reais aos trabalhadores com direito ao abono salarial, refletindo em acréscimo de até R$ 92.

Veja calendário de pagamento do abono do PIS em 2024

  • Nascidos em janeiro: a partir de 15 de fevereiro
  • Nascidos em fevereiro: a partir de 15 de março
  • Nascidos em março: a partir de 15 de abril
  • Nascidos em abril: a partir de 15 de abril
  • Nascidos em maio: a partir de 15 de maio
  • Nascidos em junho: a partir de 15 de maio
  • Nascidos em julho: a partir de 17 de junho
  • Nascidos em agosto: a partir de 17 de junho
  • Nascidos em setembro: a partir de 15 de julho
  • Nascidos em outubro: a partir de 15 de julho
  • Nascidos em novembro: a partir de 15 de agosto
  • Nascidos em dezembro: a partir de 15 de agosto

Veja calendário de pagamento do abono Pasep em 2024

  • Final da inscrição 0: recebem de 15/02/2024 a 27/12/2024 
  • Final da inscrição 1: recebem de 15/03/2024 a 27/12/2024 
  • Final da inscrição 2 e 3: recebem de 15/04/2024 a 27/12/2024 
  • Final da inscrição 4 e 5: recebem de 15/05/2024 a 27/12/2024 
  • Final da inscrição 6 e 7: recebem de  17/06/2024 a 27/12/2024 
  • Final da inscrição 8: recebem de 15/07/2024 a 27/12/2024 
  • Final da inscrição 9: recebem de 15/08/2024 a 27/12/2024

Tem direito ao abono os trabalhadores que:

  • Receberam até dois salários mínimos mensais, em média, em 2022;
  • Estão inscritos no PIS ou Pasep há pelo menos cinco anos;
  • Atuaram com carteira assinada por, no mínimo, 30 dias em 2022
  • O empregador informou corretamente os dados do funcionário na Rais (Relatório Anual de Informações Sociais) do ano-base 

Como é feito o pagamento do PIS?

O pagamento do PIS (Programa de Integração Social) é feito pela Caixa a trabalhadores da iniciativa privada que têm carteira assinada. O dinheiro é liberado automaticamente para quem é cliente do banco, conforme o mês de aniversário do trabalhador.
Neste mês, serão pagos R$ 1,9 bilhão aos trabalhadores nascidos em janeiro. Os valores do abono salarial variam de acordo com a quantidade de dias trabalhados durante o ano-base, que é 2022.
Os trabalhadores que possuem conta corrente ou poupança na Caixa terão crédito automático. Os demais beneficiários receberão na poupança social digital movimentada pelo Caixa Tem.
No Caixa Tem, é possível pagar contas, fazer transferências, pagar na maquininha e realizar compras com o cartão de débito virtual.

Como é feito o pagamento do Pasep?

Já o Pasep (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) é pago pelo Banco do Brasil a servidores que trabalharam no ano-base de 2022. A liberação dos valores ocorre conforme o número final de inscrição do servidor público.
O calendário vai de fevereiro a agosto, com data-limite para o saque em 27 de dezembro. Clientes do Banco do Brasil recebem direto na conta. Os demais devem procurar uma agência bancária para sacar o dinheiro.

Como fazer a consulta para saber se vai receber o abono?

A consulta é feita por meio do aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou no Portal Gov.br.
APLICATIVO CARTEIRA DE TRABALHO DIGITAL
Está disponível nas lojas Play Store (Android) e App Store (iOS). O desenvolvedor do aplicativo oficial é o Serviços e Informações do Brasil.
  • Veja abaixo o passo a passo:  
  • Entre em "Cadastrar" e preencha o nome completo, CPF, celular e email. Marque a captcha "Não sou um robô;
  • Leia e aceite os termos de uso e a política de privacidade. Clique em "Continuar"; 
  • Em seguida, o programa faz cinco perguntas sobre sua vida pessoal ou profissional; 
  • Valide o cadastro no link enviado para o email e digite o código de verificação mandado por SMS para o celular cadastrado;
  • É preciso ter conta no Gov.br. Se você não tem, clique aqui para saber como fazer. Informe CPF e senha; 
  • No menu, vá em "Benefícios", selecione "Abono salarial" e em seguida selecione o ano-base e veja se você receberá ou não o benefício.
SITE PORTAL DE SERVIÇOS DO GOVERNO FEDERAL

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