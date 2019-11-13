DPVAT: leitores opinam sobre o fim do seguro obrigatório

Jair Bolsonaro durante cerimônia de lançamento do Programa Verde Amarelo, em Brasília Crédito: Carolina Antunes/PR

Por meio de uma medida provisória, o presidente Jair Bolsonaro (PSL) extinguiu na segunda-feira (11) o Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT). Conhecido como "seguro obrigatório", ele é usado para indenizar vítimas de acidentes de trânsito no país. Os acidentes permanecerão cobertos apenas até o fim deste ano.

Em dez anos, o seguro foi responsável pela indenização de 485 mil mortes no trânsito em todo o país. O seguro também confere indenizações a feridos e a pessoas que tenham sofrido sequelas permanentes.

O presidente justificou o fim do seguro, mediante os altos índices de fraudes e os elevados custos operacionais do seguro. Segundo ele, o valor economizado será repassado ao SUS e ao Denatran.

Nas redes sociais de A Gazeta, os leitores discutiram possíveis consequências da medida. Confira alguns comentários:

Seguro tem que ser escolha de cada um. Com 50 reais mensais, a pessoa faz seguro de vida e acidentes. Quem tem carro faz seguro do carro e pronto. DPVAT é dinheiro botado fora. Menos impostos. Obrigada, Bolsonaro. (Rica da Silva)

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Acho que todos que sofreram acidente com veículo automotor e tiveram ferimentos e sequelas têm direito ao seguro. Digo isso porque meu irmão sofreu acidente de moto, teve alguns ferimentos e teve direito. (Tom Vargas)

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Infelizmente meu esposo sofreu acidente, quebrou o fêmur, teve que colocar haste (ferro na perna) e o médico disse que ele não tem direito a nada. Já fomos atrás até com advogado. No fim, tempo perdido. (Marisa Campos)

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Eu não conheço uma pessoa que tenha ficado sem receber o seguro DPVAT quando precisou. Não tem burocracia alguma. Tenho experiência no assunto! (Heitor Lima dos Santos)

Está corretíssimo o presidente! Esse tipo de seguro não tem que ser obrigatório. Tem sempre alguém lucrando muito com esse tipo de seguro e se você tiver a infelicidade de precisar dele, será uma tremenda burocracia para conseguir alguma indenização. É melhor fazer um seguro com uma corretora ou agência bancária. (Davi Nathan)

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Já precisamos na minha família e o processo é simples. O que o governo está fazendo é ajudar as seguradoras e instituições bancárias para as quais o ministro da economia trabalha. Já não me surpreende ver alguns brasileiros batendo palma! (Rodrigo Oscar de Assis)

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Eu já sofri acidente no qual fiquei mal um período e recebi uma indenização até justa. Acho que o certo era rever o valor e a desburocratização ao conceder e não extinguir totalmente. (Jean Domingues)

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Não é só porque está escrito em um pedaço de papel sujo que vai ser cumprido. Esse DPVAT é cheio de fraude, como todo benefício do governo. O que mais tem por aí é gente que precisou e não teve o direito. (Buxim Chei)

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Então trabalha para conter as fraudes, não acabar com o seguro. (Nanda Alves)

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Quando precisei do DPVAT, veio uma mixaria, mesmo com uma lesão grave. E nem adiantou recorrer, perícia e Justiça não estão nem aí. Acaba com o DPVAT mesmo. (Schú Schulz)

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Eu apoio o fim. Sofri um acidente de moto por causa de motorista imprudente, quebrei o pé, mas nao tive direito porque não tive nenhuma sequela grande ou nao tive encurtamento de algum osso do pé. Então acho injusto por ser tão caro e não ajudar a todos. (Rocha Djaoliver)

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Boa lógica. Em vez de buscar melhorias para que as vítimas tenham mais rapidez e desburocratização para receber o auxílio, melhor é extinguir o seguro! (Victor Freitas)

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Primeiro manda tirar os radares que medem alta velocidade, depois acaba com o seguro DPVAT. Eu perdi um filho em acidente de trânsito. O dinheiro que recebi foi para pagar as despesas do funeral, que não são baratas. Imagino que, como eu, muitos já passaram por tão triste situação. É surreal o que estamos vivendo no Brasil. (Rosilene Lamburgini)

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Devia ser obrigatório, sim, porque em caso de acidente em que os envolvidos não tenham o seguro, a família ou mesmo o envolvido teriam de arcar com as despesas, que não são baratas, mesmo tendo atendimento pelo SUS. Esse seguro é barato e não pesa no bolso de quem paga. Muitos gastam esse mesmo valor com coisas fúteis a todo momento e não reclamam e agora vêm falar que o presidente está certo em fazer isso com uma seguro que ajuda muita gente em casos de necessidades. (Daniel Teixeira)

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Paga-se caro para ter muita dor de cabeça para receber. Muito bom, mais um ótimo acerto do presidente. O governo estadual agora podia dar uma melhorada no IPVA, que é uma fortuna que pagamos à toa… (Franco Covre)

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Parabéns… o SUS + INSS já resolvem. Isso só serve para encarecer o licenciamento anual e ainda nem se sabe para onde vai toda essa grana administrada por uma única seguradora. (Francisco Emmanuel)

Só o DPVAT repassou para o SUS no ano passado cerca de 2 bilhões, e você acha que dinheiro brota no quintal. (Marcio Luiz Barros)

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Concordo plenamente. Se quiser seguro, é só contatar alguma seguradora ou até mesmo os bancos populares. Todos eles têm planos de seguro que você pode adicionar na sua conta corrente ou poupança. Simples. (Marcelinho Gomes)

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Pense numa senhora simples e idosa, atropelada no momento que passa na faixa. É hospitalizada e, depois, tem que arcar com os custos do tratamento. Hoje o DPVAT reembolsa grande parte (ou a totalidade) dos custos com o tratamento. Além de reembolsar os custos do SUS. (Felipe da Silva Vago)

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