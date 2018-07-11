Direito à saúde não pode mais esperar na fila

Direito de todos e dever do Estado. Assim é definida a saúde na Constituição, que prega que governos devem garantir acesso universal aos serviços. No entanto, fora das páginas da Lei Maior, a realidade é bem distinta. Levantamento feito por A GAZETA mostrou que, apenas na Grande Vitória,por exames e consultas com médicos especialistas e outros profissionais de saúde na rede pública. A agonia da espera pode chegar a um ano e meio.