Diocese capixaba pede a fiéis que não recebam os Arautos do Evangelho

Membros dos Arautos do Evangelho com seus trajes típicos numa igreja de São Paulo Crédito: Leandro Souza

A Diocese de São Mateus alertou hoje (31) seus fiéis que não recebam em suas casas dois jovens que se dizem da entidade católica Arautos do Evangelho. Segundo a Rádio Kairós, emissora oficial da Diocese do Norte do Estado, a dupla está circulando por São Mateus e região pedindo donativos e solicitando a entrada nas residências.

Segundo a Diocese, os membros dos Arautos não têm licença do bispo d. Paulo Bosi Dal´Bó e dos padres para atuar no território da circunscrição apostólica do Norte do ES. “Não aceite a visita de pessoas não autorizadas para a realização de missões ou outras atividades religiosas, bem como não faça doações que não sejam feitas através de nossas comunidades eclesiais de base, paróquias ou da cúria”, alerta a emissora católica em nota oficial.

A Rádio Kairós encerra a nota afirmando que o grupo Arautos do Evangelho está sendo investigado pelo Ministério Público de São Paulo e sob intervenção da Santa Sé (Vaticano).