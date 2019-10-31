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Leonel Ximenes

Diocese capixaba pede a fiéis que não recebam os Arautos do Evangelho

Diocese de São Mateus diz que dois jovens se dizendo da entidade católica, que está sob intervenção do Vaticano, estão pedindo doações no Norte do ES

Publicado em 31 de Outubro de 2019 às 14:27

Públicado em 

31 out 2019 às 14:27
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Membros dos Arautos do Evangelho com seus trajes típicos numa igreja de São Paulo Crédito: Leandro Souza
A Diocese de São Mateus alertou hoje (31) seus fiéis que não recebam em suas casas dois jovens que se dizem da entidade católica Arautos do Evangelho. Segundo a Rádio Kairós, emissora oficial da Diocese do Norte do Estado, a dupla está circulando por São Mateus e região pedindo donativos e solicitando a entrada nas residências.
Segundo a Diocese, os membros dos Arautos não têm licença do bispo d. Paulo Bosi Dal´Bó  e dos padres para atuar no território da circunscrição apostólica do Norte do ES. “Não aceite a visita de pessoas não autorizadas para a realização de missões ou outras atividades religiosas, bem como não faça doações que não sejam feitas através de nossas comunidades eclesiais de base, paróquias ou da cúria”, alerta a emissora católica em nota oficial.
A Rádio Kairós encerra a nota afirmando que o grupo Arautos do Evangelho está sendo investigado pelo Ministério Público de São Paulo e sob intervenção da Santa Sé (Vaticano).

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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