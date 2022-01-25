Qual é a melhor forma de investir no mercado imobiliário?

Agora, vamos analisar as duas modalidades de investimento sob os aspectos da valorização imobiliária e da administração/gestão.

Valorização Imobiliária

O preço dos imóveis físicos podem variar ao longo do tempo, em razão de sua atratividade no mercado e de variações na oferta e na demanda.

Da mesma forma, o valor das cotas dos fundos imobiliários tende a refletir a soma dos preços dos imóveis físicos que compõem o patrimônio do fundo.

Investir em fundo imobiliário ou comprar imóvel para alugar: conheça as diferenças Crédito: Freepik

No longo prazo, a valorização imobiliária pode ter impacto semelhante nas duas modalidades de investimento.

Porém, a probabilidade de um único imóvel valorizar muito mais ou muito menos em relação à média de mercado é maior do que as cotas de um fundo, pois este possui uma quantidade expressiva e variada de imóveis, o que reduz as distorções de preço.

Administração/gestão

Ao comprar um imóvel, o investidor terá mais autonomia e será responsável por todas as atividades de prospecção, negociação, documentação, manutenção, segurança, impostos, locação e venda futura.

Essas tarefas podem ser realizadas por terceiros, mas implicam em custos adicionais que certamente reduzirão o resultado esperado desta modalidade de investimento.

Investindo por meio de um fundo imobiliário, as atividades citadas acima (e outras) serão realizadas por um gestor profissional.

Nesse caso, é recomendável que a pessoa analise o histórico do gestor e as principais informações sobre o fundo: onde investe, grau de diversificação, taxa de administração/gestão, vacância, localização dos ativos, entre outras.

Qual é a melhor opção de investimento?

Podemos concluir que o investimento em fundos imobiliários demandará menos tempo para sua gestão e administração, permitirá maior diversificação de risco e tenderá a ter maior rentabilidade e maior liquidez no momento da venda de suas cotas.

Já a aquisição do imóvel oferecerá maior autonomia na gestão do ativo e seu valor de mercado tenderá a sofrer menor volatilidade.

E a valorização imobiliária tende a ter impacto semelhante nas duas modalidades de investimento.