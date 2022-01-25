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Parte III

Qual é a melhor forma de investir no mercado imobiliário?

Analisando as diferenças entre investir em fundo imobiliário e comprar imóvel para alugar, a valorização imobiliária e a administração/gestão são características importantes

Publicado em 25 de Janeiro de 2022 às 09:01

Públicado em 

25 jan 2022 às 09:01
Vicente Duarte

Colunista

Vicente Duarte

Nos dois últimos artigos, realizamos uma análise sobre a rentabilidade, a segurança, a diversificação, a liquidez e a volatilidade dos fundos imobiliários, em comparação com a compra de um imóvel para alugar.

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Agora, vamos analisar as duas modalidades de investimento sob os aspectos da valorização imobiliária e da administração/gestão.

Valorização Imobiliária

O preço dos imóveis físicos podem variar ao longo do tempo, em razão de sua atratividade no mercado e de variações na oferta e na demanda.
Da mesma forma, o valor das cotas dos fundos imobiliários tende a refletir a soma dos preços dos imóveis físicos que compõem o patrimônio do fundo.
Qual é a melhor modalidade de crédito imobiliário?
Investir em fundo imobiliário ou comprar imóvel para alugar: conheça as diferenças Crédito: Freepik
No longo prazo, a valorização imobiliária pode ter impacto semelhante nas duas modalidades de investimento.
Porém, a probabilidade de um único imóvel valorizar muito mais ou muito menos em relação à média de mercado é maior do que as cotas de um fundo, pois este possui uma quantidade expressiva e variada de imóveis, o que reduz as distorções de preço.

Administração/gestão

Ao comprar um imóvel, o investidor terá mais autonomia e será responsável por todas as atividades de prospecção, negociação, documentação, manutenção, segurança, impostos, locação e venda futura.
Essas tarefas podem ser realizadas por terceiros, mas implicam em custos adicionais que certamente reduzirão o resultado esperado desta modalidade de investimento.

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O que é mais seguro: investir em fundo imobiliário ou comprar imóvel?

Investindo por meio de um fundo imobiliário, as atividades citadas acima (e outras) serão realizadas por um gestor profissional.
Nesse caso, é recomendável que a pessoa analise o histórico do gestor e as principais informações sobre o fundo: onde investe, grau de diversificação, taxa de administração/gestão, vacância, localização dos ativos, entre outras.

Qual é a melhor opção de investimento?

Podemos concluir que o investimento em fundos imobiliários demandará menos tempo para sua gestão e administração, permitirá maior diversificação de risco e tenderá a ter maior rentabilidade e maior liquidez no momento da venda de suas cotas.
Já a aquisição do imóvel oferecerá maior autonomia na gestão do ativo e seu valor de mercado tenderá a sofrer menor volatilidade.

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E a valorização imobiliária tende a ter impacto semelhante nas duas modalidades de investimento.
Para realizar uma escolha de investimento consciente, procure a ajuda do gerente do seu banco, que, a partir do entendimento do seu perfil de investidor e de seus objetivos, vai auxiliá-lo na tomada de decisão.

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Vicente Duarte

Graduado em Economia pela Ufes, com MBA em Gestao Financeira e Controladoria pela FGV e MBA em Digital Business pela USP. Atua ha 15 anos no mercado financeiro e atualmente e diretor do Banestes.

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Economia imoveis Investimentos Mercado imobiliário Fundo Imobiliário Vicente Duarte
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