Investindo no Fiagro: uma perspectiva do potencial do agronegócio

O Fiagro, ou Fundo de Investimento em Cadeias Agroindustriais, é uma modalidade de fundo que captura recursos de investidores para direcioná-los a ativos do agronegócio. Instituído pela Lei nº 14.130, o Fiagro visa expandir o acesso ao financiamento do setor agropecuário, historicamente dominado por investidores institucionais. Este fundo pode investir em diversos ativos, como imóveis rurais, títulos de crédito, valores mobiliários e participações em sociedades relacionadas à cadeia produtiva agroindustrial.