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Vicente Duarte

Investindo no Fiagro: uma perspectiva do potencial do agronegócio

Explorando Funcionamento, Vantagens e Viabilidade de Investimentos no Agronegócio através do Fiagro

Publicado em 20 de Fevereiro de 2024 às 08:56

Públicado em 

20 fev 2024 às 08:56
Vicente Duarte

Colunista

Vicente Duarte

Fiagro, fundo do agronegócio
Fiagro, fundo do agronegócio Crédito: Divulgação/fiagro.com.br
agronegócio tem uma importância vital na economia brasileira, respondendo por mais de um quarto do Produto Interno Bruto (PIB) do país. Para ampliar o atrativo desse setor aos investidores, surgiu o Fiagro, um Fundo de Investimento em Cadeias Agroindustriais. Desde seu lançamento em março de 2021, o Fiagro tem proporcionado acesso a investimentos no agronegócio tanto para pessoas físicas quanto jurídicas. Neste artigo, exploraremos o funcionamento, as características, as vantagens e a viabilidade do investimento no Fiagro.

Compreendendo o Fiagro

O Fiagro, ou Fundo de Investimento em Cadeias Agroindustriais, é uma modalidade de fundo que captura recursos de investidores para direcioná-los a ativos do agronegócio. Instituído pela Lei nº 14.130, o Fiagro visa expandir o acesso ao financiamento do setor agropecuário, historicamente dominado por investidores institucionais. Este fundo pode investir em diversos ativos, como imóveis rurais, títulos de crédito, valores mobiliários e participações em sociedades relacionadas à cadeia produtiva agroindustrial.

Mecanismo de funcionamento

O Fiagro opera de forma semelhante a outros fundos de investimento, com ajustes específicos para o setor do agropecuário. Os recursos captados são direcionados para investimentos em imóveis rurais e atividades relacionadas à produção agroindustrial. Isso abrange desde direitos creditórios do agronegócio até participações societárias em empresas do ramo. A rentabilidade do Fiagro deriva da venda ou locação de imóveis rurais, rendimentos de ativos financeiros e ganho de capital com a compra e venda de investimentos.
O Fiagro se desdobra em três categorias principais: 
  1. Fiagro-FIDC (Direitos Creditórios): Este tipo de fundo investe em direitos creditórios do agronegócio, permitindo que empresas antecipem valores a receber, financiando suas operações em condições mais favoráveis. 
  2. Fiagro-FII (Imobiliários): Os fundos Fiagro-FII investem em imóveis rurais, democratizando o acesso a investimentos nesse mercado e permitindo a participação de pequenos investidores no setor agropecuário. 
  3. Fiagro-FIP (Participações): Nessa categoria, o investimento é direcionado a participações societárias em empresas agrícolas, oferecendo aos investidores a oportunidade de ingressar em negócios já estabelecidos sem grandes aportes financeiros.

Vantagens e considerações

Investir no Fiagro apresenta diversas vantagens, como:
  • Diversificação: Amplia a diversificação de ativos relacionados ao agronegócio. 
  • Facilidade: Elimina a necessidade de adquirir imóveis rurais diretamente, transferindo a administração e custódia para profissionais responsáveis pelo fundo. 
  • Potencial de valorização: Os imóveis rurais investidos podem valorizar, aumentando o valor das cotas do fundo. 
  • Rentabilidade Atrativa: O agronegócio brasileiro é um setor robusto, o que pode resultar em retornos atrativos para os investidores. 
  • Benefícios fiscais: Os rendimentos distribuídos pelos Fiagros são isentos de Imposto de Renda para pessoas físicas, sob determinadas condições.

Desafios a considerar

No entanto, há desafios a serem ponderados, como: 
  • Sazonalidade: O setor do agropecuário é marcado por períodos específicos de plantio e safra, o que pode gerar variações nas receitas do fundo ao longo do ano.
  • Volatilidade: Dependendo das categorias de Fiagro escolhidas, a rentabilidade pode ser volátil, especialmente nos fundos que investem em imóveis rurais ou participações societárias.
  • Riscos do agronegócio: Condições climáticas, variação de preços das commodities e flutuação do câmbio podem afetar os resultados e a volatilidade do investimento no Fiagro.
Em síntese, o Fiagro representa uma porta de entrada para investimentos no agronegócio brasileiro, um setor vital para a economia do país. Com uma gestão adequada e compreensão dos riscos, o Fiagro pode ser uma opção atrativa para quem busca explorar as oportunidades desse mercado.

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Vicente Duarte

Graduado em Economia pela Ufes, com MBA em Gestao Financeira e Controladoria pela FGV e MBA em Digital Business pela USP. Atua ha 15 anos no mercado financeiro e atualmente e diretor do Banestes.

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