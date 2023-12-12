Clonagem de cartões: dicas práticas para a sua segurança

Máquina passando cartão de crédito Crédito: Pixabay

cartão de crédito é um produto bancário bastante conveniente, mas também um alvo constante para criminosos. A clonagem de cartões é uma realidade preocupante, mas entender como isso acontece e tomar medidas preventivas pode ajudar a proteger as suas finanças. Vamos explorar alguns pontos essenciais para que você possa se defender contra esse tipo de fraude.

Entendendo a clonagem de cartões

A clonagem de cartão ocorre quando os dados contidos no seu cartão são copiados ilegalmente para outro. Esse processo permite que terceiros realizem transações fraudulentas em seu nome. Há algumas maneiras pelas quais isso pode acontecer:

Clonagem física: Criminosos utilizam dispositivos invasores em caixas eletrônicos ou máquinas de pagamento para copiar os dados do seu cartão. Esses dispositivos capturam informações enquanto você realiza uma transação. Clonagem on-line: Em compras on-line, seus dados podem ser roubados em violações de segurança ou por meio de sites fraudulentos. Os criminosos conseguem acesso aos dados do seu cartão e realizam transações não autorizadas.

Dicas para proteção

Proteger-se contra a clonagem de cartões requer vigilância e algumas práticas simples:

01 Utilize cartões virtuais Alguns bancos e administradoras oferecem cartões virtuais para compras on-line. Esses cartões têm números e códigos de segurança únicos, limites temporais e são mais seguros para transações na internet, evitando o uso do cartão físico. 02 Cuide dos dispositivos Mantenha seus dispositivos eletrônicos seguros com antivírus atualizado. Evite acessar sites desconhecidos e não compartilhe informações pessoais ou bancárias em plataformas não confiáveis. 03 Atenção às compras físicas Cubra o teclado ao digitar sua senha em caixas eletrônicos e maquininhas e não entregue o seu cartão a terceiros, especialmente em pequenos estabelecimentos, onde há maior risco de clonagem. 04 Monitore suas transações Verifique regularmente suas transações bancárias. Se notar atividades suspeitas, entre em contato imediatamente com seu banco para bloquear o cartão e evitar maiores prejuízos.

Recuperando-se de uma fraude

Se você suspeita ou identifica uma clonagem de cartão, ações imediatas são essenciais:

Bloqueio do cartão: Entre em contato com seu banco imediatamente para cancelar o cartão e evitar transações fraudulentas adicionais. Análise das compras: Informe ao banco quais compras não foram feitas por você. Isso ajuda a identificar transações fraudulentas e agiliza o processo de reembolso. Registro de ocorrência: Faça um boletim de ocorrência. Esse documento é essencial para comprovar que você foi vítima de uma fraude. Solicitação de estorno: Comunique ao banco sobre compras indevidas. Geralmente, o estorno desses valores é possível após investigação.