A dança da Selic: como se preparar para os movimentos do mercado

Taxa Selic é ajustada a cada 45 dias Crédito: Shutterstock

Isso porque a taxa de juros, também conhecida como taxa Selic, é ajustada a cada 45 dias, normalmente em 0,25% ou 0,5% para cima ou para baixo. Essas são mudanças muito sutis, mas afetam quase tudo ao nosso redor em um efeito cascata.

Por exemplo, se a Selic está em 13,75% ao ano, como em um passado recente, o seu dinheiro aplicado crescerá mais rápido, por essa razão é natural que você desista de usá-lo para consumo e prefira mantê-lo investido.

Se o seu dinheiro não está sendo usado para aquisição de bens, tais como casa, carro e viagens, a consequência lógica é que esses bens deixarão de ser vendidos e, principalmente, produzidos.

Neste cenário, as indústrias tendem a empregar menos pessoas e, estas, por sua vez, ficam sem renda para consumir outros bens, resultando na diminuição de produtos adquiridos e produzidos.

Por outro lado, quando a Selic está em 2% ao ano, o seu dinheiro aplicado cresce mais devagar, por isso, perde-se o incentivo para investir em aplicações financeiras tradicionais, levando as pessoas a buscarem outras alternativas, como a compra de imóveis ou o investimento em negócios.

Crédito: XP Educação

Em outras palavras, a Selic baixa é um estímulo ao consumo e, consequentemente, é um impulso para aumento de produção e empregos, fazendo com que a engrenagem da economia continue girando. Aqui dei um exemplo simplificado, mas as complexidades das engrenagens são muito mais profundas do que isso.

Repare que um cenário te faz poupar, enquanto o outro te incentiva a gastar. No entanto, as mudanças não são abruptas, isto é, não dormimos com a taxa em 13,75% e acordamos com ela em 6% ao ano. Essas alterações ocorrem de maneira sutil e gradual, justamente para que possamos nos adaptar.

Entender um pouco mais sobre esses ciclos de mercado é de suma importância para compreendermos as alterações da economia em nosso país e, principalmente, como investiremos nosso capital.

Assim, em cenários Selic alta (restrição econômica), aparecem boas oportunidades de investimentos em ativos reais ou financeiros. Em contrapartida, em caso de Selic baixa, podem surgir bolhas econômicas das quais devemos fugir, já que normalmente acarretam perdas permanente de capital