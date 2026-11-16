Lula 4: mercado já conhece este filme. E está preocupado com o final

Quando Lula foi eleito novamente, em 2022, uma das principais dúvidas dos investidores era justamente qual caminho escolheria: retomaria a postura fiscal mais responsável do início de seu primeiro mandato ou seguiria uma linha semelhante àquela adotada no período posterior à saída de Palocci e aprofundada nos governos Dilma?





A segunda alternativa acabou prevalecendo. O país apresentou indicadores positivos em diversas áreas, com desemprego baixo, aumento da renda e crescimento econômico. Mas esse desempenho veio acompanhado de uma expansão expressiva do endividamento público e de uma política fiscal que dificultou o trabalho do Banco Central.





Para conter as pressões inflacionárias, os juros precisaram permanecer em patamares elevados por um período prolongado, aumentando também o custo do crédito e o comprometimento financeiro de famílias e empresas.





Agora, diante de um novo mandato, o mercado parece menos disposto a conceder o benefício da dúvida. A reação dos preços dos ativos reflete a preocupação com a continuidade dessa trajetória: o dólar se valoriza, as taxas de juros futuras sobem e cresce a percepção de que será necessário manter uma política monetária restritiva por mais tempo, justamente em uma economia que começa a perder fôlego e apresenta níveis elevados de endividamento.





Muitos economistas respeitados têm apontado que não faltam medidas capazes de melhorar as perspectivas para as contas públicas e reduzir o risco de uma deterioração econômica mais acentuada. Há quem considere exagerada a reação do mercado. Mas essa leitura deixa de lado um aspecto importante: o mercado não é um grupo de pessoas agindo de forma coordenada. É o resultado de milhares de decisões individuais, tomadas por investidores, empresas e famílias que ajustam suas escolhas diante dos riscos que percebem e procuram proteger seu patrimônio.





O problema, portanto, não está apenas na existência de soluções econômicas. Está também na disposição política para implementá-las. Até aqui, os sinais emitidos pelo governo não parecem indicar um compromisso claro com as mudanças necessárias para reverter as expectativas de deterioração fiscal.





O cenário para 2027 tende a ser desafiador. Depois de anos de estímulos, é natural esperar uma desaceleração do consumo, menor ritmo de crescimento e alguma pressão sobre o emprego. Esse ajuste poderia, em algum momento, abrir espaço para o Banco Central reduzir os juros. Mas há uma questão importante: o governo aceitará atravessar esse período de moderação econômica ou tentará novamente compensá-lo com mais gastos e estímulos?





É justamente aí que está o risco. Se a resposta for repetir a estratégia de adiar os ajustes por meio de novos gastos, o país poderá prolongar o ciclo de endividamento, dificultar a queda dos juros e comprometer ainda mais o crescimento à frente.





O Brasil já viveu uma experiência semelhante. O período que se seguiu à mudança de orientação econômica no primeiro governo Lula e se aprofundou nos governos Dilma mostrou o custo de tentar sustentar o crescimento artificialmente, sem enfrentar os desequilíbrios acumulados.