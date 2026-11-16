Lula 4: mercado já conhece este filme. E está preocupado com o final

A eleição de Lula para seu primeiro mandato, em 2002, provocou forte estresse nos mercados. Havia receio sobre os rumos da política econômica e sobre as medidas que seriam adotadas pelo novo governo. Mas, ao assumir a Presidência, Lula surpreendeu parte dos investidores: manteve os principais pilares da política econômica de Fernando Henrique Cardoso e nomeou Antonio Palocci para o Ministério da Fazenda.
Palocci montou uma equipe econômica respeitada, reforçou o compromisso com a responsabilidade fiscal e deu continuidade a uma agenda que permitiu a queda consistente da inflação e dos juros nos anos seguintes. O ambiente econômico favorável, impulsionado também pelo boom das commodities e pelo crescimento da China, contribuiu para um ciclo de expansão que levou Lula à reeleição em 2006, mesmo em meio ao desgaste político provocado pelo escândalo do mensalão.
A trajetória, porém, mudou com a saída de Palocci. A chegada de Guido Mantega à Fazenda e a crescente influência de Dilma Rousseff na condução do governo marcaram uma inflexão na política econômica. O modelo passou a dar mais espaço a estímulos ao consumo, expansão dos gastos públicos e intervenções na economia. O resultado foi uma dificuldade cada vez maior para construir as condições de uma queda sustentável dos juros.
Quando Lula foi eleito novamente, em 2022, uma das principais dúvidas dos investidores era justamente qual caminho escolheria: retomaria a postura fiscal mais responsável do início de seu primeiro mandato ou seguiria uma linha semelhante àquela adotada no período posterior à saída de Palocci e aprofundada nos governos Dilma?
A segunda alternativa acabou prevalecendo. O país apresentou indicadores positivos em diversas áreas, com desemprego baixo, aumento da renda e crescimento econômico. Mas esse desempenho veio acompanhado de uma expansão expressiva do endividamento público e de uma política fiscal que dificultou o trabalho do Banco Central.
Para conter as pressões inflacionárias, os juros precisaram permanecer em patamares elevados por um período prolongado, aumentando também o custo do crédito e o comprometimento financeiro de famílias e empresas.
Agora, diante de um novo mandato, o mercado parece menos disposto a conceder o benefício da dúvida. A reação dos preços dos ativos reflete a preocupação com a continuidade dessa trajetória: o dólar se valoriza, as taxas de juros futuras sobem e cresce a percepção de que será necessário manter uma política monetária restritiva por mais tempo, justamente em uma economia que começa a perder fôlego e apresenta níveis elevados de endividamento.
Muitos economistas respeitados têm apontado que não faltam medidas capazes de melhorar as perspectivas para as contas públicas e reduzir o risco de uma deterioração econômica mais acentuada. Há quem considere exagerada a reação do mercado. Mas essa leitura deixa de lado um aspecto importante: o mercado não é um grupo de pessoas agindo de forma coordenada. É o resultado de milhares de decisões individuais, tomadas por investidores, empresas e famílias que ajustam suas escolhas diante dos riscos que percebem e procuram proteger seu patrimônio.
O problema, portanto, não está apenas na existência de soluções econômicas. Está também na disposição política para implementá-las. Até aqui, os sinais emitidos pelo governo não parecem indicar um compromisso claro com as mudanças necessárias para reverter as expectativas de deterioração fiscal.
O cenário para 2027 tende a ser desafiador. Depois de anos de estímulos, é natural esperar uma desaceleração do consumo, menor ritmo de crescimento e alguma pressão sobre o emprego. Esse ajuste poderia, em algum momento, abrir espaço para o Banco Central reduzir os juros. Mas há uma questão importante: o governo aceitará atravessar esse período de moderação econômica ou tentará novamente compensá-lo com mais gastos e estímulos?
É justamente aí que está o risco. Se a resposta for repetir a estratégia de adiar os ajustes por meio de novos gastos, o país poderá prolongar o ciclo de endividamento, dificultar a queda dos juros e comprometer ainda mais o crescimento à frente.
O Brasil já viveu uma experiência semelhante. O período que se seguiu à mudança de orientação econômica no primeiro governo Lula e se aprofundou nos governos Dilma mostrou o custo de tentar sustentar o crescimento artificialmente, sem enfrentar os desequilíbrios acumulados.
O mercado não está necessariamente prevendo que a história se repetirá em todos os detalhes. Está sinalizando que reconhece os riscos de repetir escolhas que já tiveram consequências bastante conhecidas. E, desta vez, parece menos disposto a esperar para descobrir o desfecho.
Após o forte ajuste observado em 26 de outubro, no primeiro pregão após o segundo turno, os indicadores perderam volatilidade e vêm se mantendo relativamente acomodados. Essa estabilização pode ser interpretada como um voto de confiança do mercado, que parece aguardar alguma sinalização mais concreta do governo. Há quem avalie que o cenário potencial é tão preocupante que seria pouco provável que o governo simplesmente ignorasse os riscos e deixasse a situação se deteriorar.
Mas essa expectativa também tem limite. Se a postura atual do presidente Lula for mantida e não houver medidas críveis e estruturais de controle dos gastos públicos, a acomodação recente pode dar lugar a uma nova onda de deterioração dos ativos brasileiros, com pressão sobre o câmbio, alta dos juros e queda da bolsa.
O mercado, por enquanto, parece disposto a esperar por sinais. A questão é por quanto tempo essa paciência vai durar.
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