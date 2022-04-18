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Impacto global

Inflação pressiona o Brasil e também outros países do mundo

O aperto monetário, com elevação da taxa de juros, acaba sendo remédio amargo para controlar a alta dos preços

Públicado em 

18 abr 2022 às 10:21
Luiz Alberto Caser

Colunista

Luiz Alberto Caser

Resgatando o cenário da semana passada a respeito da dura alta inflacionária de março, eis um breve panorama do quadro atual: alta de preços em março decorreu, principalmente, de combustíveis, alimentos e habitação.

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O maior impacto veio da gasolina. Os combustíveis ficaram 18,5% e, com isso, os preços da energia se elevaram 11,1% no mês passado. Também houve aumentos significativos nos preços dos alimentos e dos gastos com moradia.
A instituição encarregada de vigiar e conter a inflação é o Banco Central (BC). Com alta de 1,62%, o indicador oficial superou todas as marcas para o mês de março desde 1994, ano da implantação do Plano Real, acumulando variação de 11,30% em 12 meses.
Alimentos puxaram a inflação para baixo em setembro
Alimentos puxaram a inflação no Brasil e no mundo Crédito: Reprodução | Pixabay
O surto inflacionário não se restringe somente ao principal PIB da América Latina. Yes, a principal economia do mundo também sofre inflação.
O Consumer Price Index, ou seja, o CPI é o índice de inflação mais conhecido e comentado nos Estados Unidos. Nesse sentido, seus números são de total interesse para os consumidores americanos e relevantes para investidores em todos os países.
Resultados preocupantes têm sido contabilizados nos Estados Unidos, uma vez que o CPI de março subiu 1,2%, acima da alta de 0,8% de fevereiro. Os preços ao consumidor subiram 8,50% nos 12 meses terminados em março, completando a maior elevação anual desde 1981.
Não há outra escapatória: a terapêutica anti-inflacionária será um aperto monetário [elevação dos juros] por parte dos Bancos Centrais no mundo bem mais severa e dolorosa do que se previa no começo do ano.

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Luiz Alberto Caser

Formado em Administração, com MBA em Finanças pelo IBMEC e pós-MBA em Inteligência de Mercado pela FGV. Credenciado junto à CVM como Agente Autônomo de Investimentos na Valor Investimentos desde 2007. Tornou-se sócio da empresa em 2011, sendo responsável a partir daí também por projetos de Planejamento Estratégico, Marketing, Educação e Gestão de Pessoas. Atualmente é também professor em programas de pós-graduação e palestrante de temas relacionados a finanças e investimentos.

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