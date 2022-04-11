A importância dos juros compostos no cenário de investimentos

Quando realizamos um investimento, esperamos que ele valorize seguindo uma métrica. Dentro desse cenário, podemos destacar dois tipos de situação que condicionam os investimentos a uma valorização: os juros simples e os juros compostos.

Ao falarmos de juros compostos dentro do cenário de investimentos, é fundamental que se saiba como funcionam para escolher o ativo ideal para investir. Só assim seus rendimentos poderão ser potencializados e seu capital aumentado.

Nos investimentos, é comum encontrar ativos que utilizam os juros compostos como cálculo de rentabilidade. Eles são excelentes alternativas para quem busca multiplicar o patrimônio no longo prazo.

Juros em baixa atraem mais investimentos Crédito: Divulgação

De modo geral, podemos afirmar que juros compostos são juros sobre juros. Ou seja, os juros são calculados sobre juros, proporcionando um aumento no rendimento de forma considerável.

Esse termo é inserido nas nossas vidas desde muito novos. Na escola aprendemos o básico sobre ele. Quando adultos, nos deparamos com a complexa jornada de pagar boletos de cartões de crédito, com aquelas compras parceladas que contêm juros e que acabam tirando nosso sono no dia do vencimento da fatura.

No universo dos investimentos, a coisa muda um pouco de figura. Para os investidores, sejam eles iniciantes ou especialistas, os juros são aliados. E quando se trata de juros compostos, a situação fica ainda melhor. São os famosos juros que, dentro da cartela de renda fixa no Brasil, possibilitam que os ativos tenham rentabilidade e possam, consequentemente, gerar lucro para os investidores.

Quando se trata de um ativo que funciona à base de juros compostos, é importante ressaltar que sua rentabilidade não é apenas sobre o valor investido inicialmente, mas sim sobre o valor total investido somado aos juros calculados no período aplicado.

O principal objetivo da aplicação dos juros compostos nos ativos é aumentar a rentabilidade do investimento de forma exponencial. Veremos a seguir como funciona esse caso na hora de calcular esses juros.

De modo geral, os juros compostos possibilitam que o investimento conte com um aumento progressivo, gerando ainda mais lucro para o investidor.