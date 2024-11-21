Novas oportunidades no mercado financeiro têm um preço: o seu!

Apego ao passado é uma das barreiras que pode atrapalhar a escolha de onde investir o dinheiro Crédito: Freepik

Descobrir que está perdendo dinheiro não é bom, mas insistir no erro parece pior. Em meu último artigo , comentei sobre travas emocionais criadas pelos próprios investidores que os impedem de promover mudanças necessárias no portfólio.

Uma das barreiras mais comuns é o apego ao passado. Experiências anteriores em matéria financeira que tenham sido fonte de alegria ou de sofrimento acabam ressoando no presente, induzindo o investidor a repetir a fórmula do sucesso ou evitar o que deu errado no passado. Embora a experiência pretérita seja algo a considerar, em matéria de mercado ela pode atrapalhar mais ou ajudar menos.

Estudos mostram que gerações que chegaram à vida adulta com experiências positivas em determinado investimento tendem a se enraizar na mesma estratégia e rejeitar inovações. Afinal, time que está ganhando não se mexe e, se já deu certo um dia, por que agora seria diferente? Por exemplo, se nas primeiras experiências com investimentos a pessoa tiver tido sucesso com imóveis, possivelmente tentará repetir a estratégia indefinidamente. Ao revés, se teve insucesso com ações, é bem provável que rejeitará alocações em renda variável, por achar que “não dá sorte” com esse mercado.

Mas a tônica dos mercados não necessariamente respeitará o passado. Ao contrário, sua dinâmica é desafiadora a ponto de testar pessoas até o limite, desafiando-as a manter seus padrões ao mesmo tempo em que ele – mercado – não respeita nenhum. Ações, imóveis, renda fixa. Todas as opções têm seus ciclos e momentos mais ou menos propícios para retornos.

Então, o investidor que repele a revisão desses conceitos de onde se encontra mais ou menos sucesso (ou sorte, a depender do ponto de vista), acaba deixando de extrair do mercado aquilo que ele oferece num dado momento. Se o mercado de ações não estava bom há alguns meses, não quer dizer que não entregará resultados em breve; se já teve sucesso com imóveis ou com qualquer outro ativo no passado, não quer dizer que sempre terá.

Isso se dá simplesmente porque o mercado não é como um pêndulo, que sabemos exatamente quando chegará neste ou naquele ponto, numa direção ou em outra. Daí, compete ao bom investidor se atentar não apenas à sua experiência anterior (para o bem ou para o mal), mas, sobretudo, deve despir-se de preconceitos de toda ordem para tentar capturar ao menos uma parte do movimento atual e futuro dos mercados. Qual? O que indicar melhores chances de êxito, independente da experiência anterior.