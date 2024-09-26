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Decisões financeiras

Bolsa em queda, Selic em alta: fugir do mercado ou aproveitar para investir?

Com as oscilações da economia, veja de que modo é possível avaliar o momento e revisar alocações em renda variável

Públicado em 

26 set 2024 às 08:18
Leonardo Pastore

Colunista

Leonardo Pastore

No artigo em que tratamos da alta histórica da Bolsa, falamos sobre as dúvidas sobre quanto tempo permaneceria a tendência de alta e os benefícios de se possuir uma carteira de investimentos com alocação estrutural e longe da euforia do mercado, a fim de proteger o investidor de seu próprio ímpeto de agir no calor da emoção e perder a racionalidade nas suas decisões financeiras.
Por coincidência, desde a publicação do texto, no último 29 de agosto, a Bolsa vem fazendo novas mínimas que acumulam pouco mais de 4% de queda desde a máxima histórica de 28 de agosto, quando o Ibovespa marcou seu topo aos 137.469 pontos, até o pregão de 25 de setembro, quando fechou aos 131.586.
investidor, investimento, ações, bolsa de valores, renda fixa, mercado de ações
investidor, investimento, ações, bolsa de valores, renda fixa, mercado de ações Crédito: Freepik
Neste meio tempo, ainda tivemos dois eventos relevantes e capazes de impactar a renda variável futuramente: o aumento dos juros no Brasil em 0,25%, com a Selic indo de 10,50% para 10,75% ao ano e a queda dos juros americanos, com corte de 0,5%.
Então, de que modo podemos avaliar o momento e revisar alocações em renda variável?
Exatamente pela ideia que a alocação estrutural é a chave para evitar decisões abruptas e sem a devida racionalidade, estar fora desse mercado não parece ser a melhor alternativa (considerando-se que o investidor possua o perfil para exposição de seu portfólio à renda variável). Como não há um gatilho exato para se retomar a alta no mercado de ações, estar posicionado estruturalmente é a garantia de aproveitar o movimento quando ele acontece de fato.

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Todavia, a inflexão da curva de juros no Brasil, para um contexto de taxas mais elevadas por mais tempo, induz a um posicionamento em ações com uma abordagem cautelosa, a fim de reduzir a volatilidade através da exposição em setores mais resilientes e com alta geração de valor.
Essa é a visão, por exemplo, do BTG Pactual. Em relatório de 20 de setembro de 2024, sua área de Global Research defende que o foco do portfólio de ações, em cenário de juros altos e possibilidade de sell off do Ibovespa, pode ser em empresas que oferecem forte geração de caixa e pagamentos consistentes de dividendos, nos tradicionais setores de telecomunicações, energia e financeiro. Companhias nesses segmentos costumam ser mais estáveis e menos sensíveis às oscilações de mercado, dado a seu fluxo de caixa previsível e consolidado.
Tenha, por exemplo, uma empresa transmissora de energia elétrica. Com juros altos ou baixos, bolsa caindo ou subindo, a geração de valor por seus serviços tende à estabilidade, pois o consumo de energia é constante (ainda que varie um pouco conforme certas circunstâncias). Logo, este tipo de empresa costuma entregar resultados mais previsíveis, o que reflete em menor volatilidade do preço de suas ações negociadas na bolsa.
Caso o investidor não queira ou não possa escolher empresas específicas, uma boa alternativa para se expor ao mercado é através de fundos de ações com foco em dividendos. Exatamente por investirem nestes segmentos mais resilientes, estes fundos tendem a amortecer os movimentos mais bruscos do mercado de ações em geral.
E ainda que possam entregar, na média, resultados abaixo de seus índices de referência (por exemplo, o Ibovespa) nos períodos de alta (upside), espera-se que nos períodos de baixa (downside) suas estratégias protejam o patrimônio dos investidores para que eventuais perdas sejam menores que a média do mercado em geral, tornando a exposição ao mercado acionário mais defensiva.
De qualquer maneira, sempre há espaço para uma ponderação mais profunda sobre seu real perfil de investidor. Se em rally de alta a bolsa atrai eventualmente até os conservadores, dado o otimismo que lhe é adjacente, os movimentos baixistas costumam ser um bom teste para revelar o verdadeiro perfil dos ditos “arrojados”, que deveriam ficar confortáveis na volatilidade negativa. Os dias atuais prenunciam um bom tempo para essa reflexão.

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Leonardo Pastore

Assessor de Investimentos da Valor. Mestre em Direito e Procurador do Estado do Espirito Santo. Professor de Etica na pos-graduacao da ESPGE

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