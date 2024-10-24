Volatilidade nos investimentos: o preço da sua expectativa no mercado

A receita é conhecida. Cada investidor possui seus próprios objetivos e expectativas ao investir. Uns contentam-se com resultados mais modestos para não correr riscos; outros, abrem mão de certa segurança para buscar maiores retornos, até que...
As últimas semanas têm sido bem interessantes no mercado. Após meses de queda de Selic, tivemos um novo aumento dos juros no Brasil, ao mesmo tempo em que a renda variável vem sofrendo bastante. Na média, desde setembro, fundos imobiliários tiveram perdas de 6% e o Ibovespa mais de 4%.
Em dias de turbulência, é comum ver investidores reavaliando perfis e estratégias de investimentos. O arrojado descobre-se moderado. O moderado torna-se o mais conservador. Nada de errado na revisão pessoal sobre formas de tornar mais confortável o ato de investir, mas o ponto a considerar também é o que se está disposto a pagar pelas próprias expectativas no mercado.
Como sustenta Morgan Housel (“A psicologia financeira”. Rio: Harper Collins, 2022, p. 197), “tudo tem um preço e, em muitos casos relacionados a dinheiro, a questão é simplesmente descobrir esse preço e estar disposto a pagá-lo. O problema é que o preço de muitas coisas não está claro até que você as experimente na prática”.
Como investir envolve uma decisão cujos resultados só são possíveis conhecer em um momento futuro, a questão torna-se bem complexa. Afinal, na infinidade de estratégias e produtos financeiros, o que é melhor fazer hoje? É sempre a pergunta do milhão, que, de tempos em tempos, é respondida segundo vieses de mercado. Ora a renda fixa, ora ações, etc.
Ainda que se opte pela onipresente renda fixa, investir tem um preço. O preço não é propriamente o que se paga para adquirir o ativo. Trata-se do ônus de expor-se aos riscos do investimento, qualquer que seja este. Uns mais outros menos, mas todos têm seus perigos e, consequentemente, seu preço. Só o tempo mostrará quão acertada e lucrativa foi a decisão do investidor tomada hoje. Mas o “pagamento do preço” é exigido na entrada, representado pela dúvida, receios e, eventualmente, arrependimento posterior. Esse preço não é medido em moeda, mas em volatilidade (Housel, p. 199).
Então, mesmo em estratégias e produtos conservadores, a volatilidade estará embutida no “preço”. Senão na prévia contratação de uma taxa definida, mas ao menos se essa decisão terá sido a melhor quando comparada com os resultados de outros investimentos que se poderia ter feito alternativamente, o que pode causar remorso.
Ainda mais, ao buscar rentabilidade superior à de investimentos conservadores, as incertezas se tornam maiores. Mas esse é o ônus da volatilidade, sem a qual retornos em maior escala não seriam possíveis. Na prática, exige-se do investidor verdadeira prova do quanto a incerteza traduzida em volatilidade o incomoda a ponto de fazê-lo desistir de buscar resultados substanciais.
Nenhum mercado entregará de graça os retornos que ele oferece. Enxergar a volatilidade como o preço das próprias expectativas pode ajudar bastante, ainda que seja para ajustá-las a níveis mais realistas. No final, não tem jeito: leva-se para casa aquilo que se aceitou pagar o preço, nem mais nem menos.