Volatilidade nos investimentos: o preço da sua expectativa no mercado

A receita é conhecida. Cada investidor possui seus próprios objetivos e expectativas ao investir. Uns contentam-se com resultados mais modestos para não correr riscos; outros, abrem mão de certa segurança para buscar maiores retornos, até que...

Carteira de investimentos, planejamento financeiro Crédito: Divulgação

Em dias de turbulência, é comum ver investidores reavaliando perfis e estratégias de investimentos. O arrojado descobre-se moderado. O moderado torna-se o mais conservador. Nada de errado na revisão pessoal sobre formas de tornar mais confortável o ato de investir, mas o ponto a considerar também é o que se está disposto a pagar pelas próprias expectativas no mercado.

Como sustenta Morgan Housel (“A psicologia financeira”. Rio: Harper Collins, 2022, p. 197), “tudo tem um preço e, em muitos casos relacionados a dinheiro, a questão é simplesmente descobrir esse preço e estar disposto a pagá-lo. O problema é que o preço de muitas coisas não está claro até que você as experimente na prática”.

Como investir envolve uma decisão cujos resultados só são possíveis conhecer em um momento futuro, a questão torna-se bem complexa. Afinal, na infinidade de estratégias e produtos financeiros, o que é melhor fazer hoje? É sempre a pergunta do milhão, que, de tempos em tempos, é respondida segundo vieses de mercado. Ora a renda fixa, ora ações, etc.

Ainda que se opte pela onipresente renda fixa, investir tem um preço. O preço não é propriamente o que se paga para adquirir o ativo. Trata-se do ônus de expor-se aos riscos do investimento, qualquer que seja este. Uns mais outros menos, mas todos têm seus perigos e, consequentemente, seu preço. Só o tempo mostrará quão acertada e lucrativa foi a decisão do investidor tomada hoje. Mas o “pagamento do preço” é exigido na entrada, representado pela dúvida, receios e, eventualmente, arrependimento posterior. Esse preço não é medido em moeda, mas em volatilidade (Housel, p. 199).

Então, mesmo em estratégias e produtos conservadores, a volatilidade estará embutida no “preço”. Senão na prévia contratação de uma taxa definida, mas ao menos se essa decisão terá sido a melhor quando comparada com os resultados de outros investimentos que se poderia ter feito alternativamente, o que pode causar remorso.

Ainda mais, ao buscar rentabilidade superior à de investimentos conservadores, as incertezas se tornam maiores. Mas esse é o ônus da volatilidade, sem a qual retornos em maior escala não seriam possíveis. Na prática, exige-se do investidor verdadeira prova do quanto a incerteza traduzida em volatilidade o incomoda a ponto de fazê-lo desistir de buscar resultados substanciais.