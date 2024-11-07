Estou perdendo dinheiro com alta da taxa Selic: o que fazer?

De repente, você percebe que seus investimentos não estão rendendo como gostaria. Selic aumenta para 11,25% ao ano e você perdendo dinheiro. O que fazer?
Embora o óbvio seja buscar melhores estratégias para acertar os rumos e lucrar mais, a mudança é difícil, muitas vezes. Não pela ausência de opções mais vantajosas, mas, em especial, pelas “travas” construídas e alimentadas pelo próprio investidor para simplesmente... não mudar. Apego ao passado, confiança excessiva ou falta de humildade para reconhecer equívocos. Motivos não faltam para adiar mudanças no portfólio.
Porém, admitir que algo não vai bem e deve melhorar pode ser libertador. Se o fato já ocorreu (resultados ruins), não adianta transformá-lo em autoflagelo. Descobrir que está perdendo dinheiro não é bom, mas insistir no erro parece pior.
Mudar tem seu preço, sem dúvida. Talvez o maior seja admitir que errou. Mas o que pode sair mais caro? Pagar para ver até onde se perde ou partir para outra? Se o barco começou a afundar, melhor abandoná-lo. Ainda que se fantasie encontrar uma tábua de salvação, é a sua conta bancária que contará a verdadeira história. E, sim! Ela pode ter um final feliz.