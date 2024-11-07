Estou perdendo dinheiro com alta da taxa Selic: o que fazer?

Porém, admitir que algo não vai bem e deve melhorar pode ser libertador. Se o fato já ocorreu (resultados ruins), não adianta transformá-lo em autoflagelo. Descobrir que está perdendo dinheiro não é bom, mas insistir no erro parece pior.

Mudar tem seu preço, sem dúvida. Talvez o maior seja admitir que errou. Mas o que pode sair mais caro? Pagar para ver até onde se perde ou partir para outra? Se o barco começou a afundar, melhor abandoná-lo. Ainda que se fantasie encontrar uma tábua de salvação, é a sua conta bancária que contará a verdadeira história. E, sim! Ela pode ter um final feliz.