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Estou perdendo dinheiro com alta da taxa Selic: o que fazer?

Se investimentos não estão rendendo como gostaria, é hora de buscar melhores estratégias para lucrar mais

Publicado em 07 de Novembro de 2024 às 08:06

Públicado em 

07 nov 2024 às 08:06
Leonardo Pastore

Colunista

Leonardo Pastore

Carteira de investimentos, planejamento financeiro
Avalie se é necessário fazer mudanças no seu portfólio Crédito: Divulgação
De repente, você percebe que seus investimentos não estão rendendo como gostaria. Selic aumenta para 11,25% ao ano e você perdendo dinheiro. O que fazer?
Embora o óbvio seja buscar melhores estratégias para acertar os rumos e lucrar mais, a mudança é difícil, muitas vezes. Não pela ausência de opções mais vantajosas, mas, em especial, pelas “travas” construídas e alimentadas pelo próprio investidor para simplesmente... não mudar. Apego ao passado, confiança excessiva ou falta de humildade para reconhecer equívocos. Motivos não faltam para adiar mudanças no portfólio.
► Herança sem transtornos: aprendendo com a história de Marília Mendonça
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Porém, admitir que algo não vai bem e deve melhorar pode ser libertador. Se o fato já ocorreu (resultados ruins), não adianta transformá-lo em autoflagelo. Descobrir que está perdendo dinheiro não é bom, mas insistir no erro parece pior.
Mudar tem seu preço, sem dúvida. Talvez o maior seja admitir que errou. Mas o que pode sair mais caro? Pagar para ver até onde se perde ou partir para outra? Se o barco começou a afundar, melhor abandoná-lo. Ainda que se fantasie encontrar uma tábua de salvação, é a sua conta bancária que contará a verdadeira história. E, sim! Ela pode ter um final feliz.

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Leonardo Pastore

Assessor de Investimentos da Valor. Mestre em Direito e Procurador do Estado do Espirito Santo. Professor de Etica na pos-graduacao da ESPGE

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