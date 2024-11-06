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Em ritmo de alta

BC eleva taxa de juros a 11,25% ao ano e cita incerteza nos EUA

Aumento da taxa básica em 0,5 ponto percentual pelo Banco Central era dado como certo pelo mercado financeiro

Publicado em 06 de Novembro de 2024 às 19:31

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

06 nov 2024 às 19:31
BRASÍLIA - O Copom (Comitê de Política Monetária) do Banco Central decidiu nesta quarta-feira (6) intensificar o ritmo de alta de juros e elevou a taxa básica (Selic) em 0,5 ponto percentual, de 10,75% para 11,25% ao ano.
No comunicado, o colegiado disse que o ambiente externo permanece "desafiador", apontando como principal fator a incerteza nos Estados Unidos, logo após a vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais dos Estados Unidos.
Segundo o comitê, a conjuntura econômica incerta "suscita maiores dúvidas sobre os ritmos da desaceleração, da desinflação e, consequentemente, sobre a postura do Fed [Federal Reserve, o banco central dos EUA]".
Banco Central
Banco Central decidiu intensificar o ritmo de alta de juros Crédito: Agência Brasil
Houve unanimidade entre todos os membros do comitê. Essa foi a primeira decisão do colegiado desde a aprovação de Gabriel Galípolo para chefiar o BC em 2025. A transição de comando da autoridade monetária vai até o fim do ano, quando termina o mandato de Roberto Campos Neto, em meio à escalada de juros.
A decisão pelo aumento mais agressivo da Selic veio em linha com a expectativa consensual do mercado financeiro. Levantamento feito pela Bloomberg mostrou que a alta de 0,5 ponto era a projeção unânime dos economistas consultados.
O ciclo de subida teve início na última reunião, em setembro, quando o Copom optou por um movimento mais gradual, de elevação de 0,25 ponto percentual – primeiro aumento feito no terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
Com a segunda alta consecutiva, a Selic se iguala ao nível em que se encontrava em março deste ano. Na época, contudo, a trajetória dos juros seguia em direção oposta, com o processo de flexibilização em curso.
Neste ano, o Copom tem só mais uma rodada de reuniões, nos dias 10 e 11 de dezembro. Em 2025, sete dos nove membros da cúpula do BC terão sido nomeados por Lula – três novos nomes serão indicados até o fim de 2024.
Nas últimas semanas, analistas passaram a apostar em um choque maior de juros para levar a inflação em direção à meta devido a diversos fatores, entre eles risco fiscal e depreciação cambial.
A cotação do dólar usada pelo Copom no encontro anterior foi de R$ 5,60 – na última sexta-feira (1º), a divisa fechou a R$ 5,869, maior valor desde maio de 2020. Nesta quarta (6), a moeda norte-americana oscilou com a reação dos investidores à vitória de Trump.
O câmbio já vinha apresentando bastante volatilidade nos últimos dias por fatores domésticos, com a expectativa dos agentes econômicos ao anúncio do pacote de medidas de corte de gastos, que até agora não ocorreu. Uma ala do governo Lula defende adiar a divulgação do plano para a próxima semana para evitar que o impacto positivo fique diluído.
A incerteza dos economistas sobre os rumos das contas públicas do país também gerou reflexo nas expectativas de inflação, que seguem cada vez mais distantes da meta perseguida pela autoridade monetária.
O alvo central do BC é 3%, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos. Isso significa que o objetivo é considerado cumprido se oscilar entre 1,5% (piso) e 4,5% (teto).
Segundo dados do último boletim Focus, os analistas projetam que o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) feche o ano em 4,59%, acima do teto da meta. Para 2025 e 2026, as estimativas estão em 4,03% e 3,61%, respectivamente.
A resiliência da atividade econômica também colocou pressão extra sobre a decisão do Copom. Com os efeitos defasados da política monetária sobre a economia e o sistema de meta contínua de inflação, o BC já trabalha com o IPCA de 2026 na mira.

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