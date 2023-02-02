Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Balde de água fria

Decisões sobre taxa de juros no Brasil e nos EUA seguem caminhos distintos

Em um dia agitado nos mercados, com reuniões para definição das taxas básicas pelo Copom no Brasil e pelo FOMC nos EUA, o saldo acabou não sendo positivo para o nosso país

Públicado em 

02 fev 2023 às 10:31
Lélio Monteiro

Colunista

Lélio Monteiro

Taxa Selic
Taxa Selic Crédito: Shutterstock
O Banco Central brasileiro foi um dos primeiros a começar a subir os juros no mundo, a fim de combater a galopante inflação que herdamos da pandemia de Covid-19 e da Guerra da Ucrânia. Por isso, já estamos com juros altos faz um certo tempo. A expectativa do mercado já foi de que a Selic começaria a cair em março de 2023.
Aos poucos, essa expectativa foi se ajustando para que o ciclo de afrouxamento na taxa começasse no segundo semestre deste ano. Depois da reunião desta quarta-feira (1º), o mercado deve desistir de esperar juros mais baixos até o fim de 2023.
O motivo foi o duro comunicado do Copom (Comitê de Política Monetária) após a reunião — em que manteve a Selic em 13,75% ao ano —, quando reconheceu que a inflação pode demorar mais do que o esperado para começar a ceder. Quando determina a taxa Selic, o Copom precisa olhar a expectativa de inflação para os próximos meses e anos, e não somente a inflação corrente.

Veja Também

Inflação fecha 2022 em 5,79% e estoura meta pelo segundo ano consecutivo

No entanto, quando percebe que a inércia inflacionária está alta e, na medida em que o mercado começa a se preparar para uma inflação mais persistente, o Copom pode abortar a ideia de baixar juros. E para deixar a situação ainda mais crítica, ontem o comitê admitiu, pela primeira vez neste ciclo, a possibilidade de subir juros, se for necessário. Se estávamos calculando e projetando quando os juros começariam a cair, agora temos que lidar com a possiblidade de que eles subam.
É um balde de água fria, porque, quando a expectativa do mercado é de uma Selic mais alta por mais tempo, os juros longos aumentam, prejudicando o custo do crédito, dos financiamentos de bens e dos empréstimos de longo prazo e, nesse caso, a economia tende a desacelerar.
"É preciso que o Banco Central demonstre que é diligente e está empenhado para controlar a inflação. Por isso, ele precisa comunicar sua visão de forma clara e transparente. Isso ajuda a calibrar expectativas e contribui para conter as forças inerciais que poderiam pressionar ainda mais a inflação."
Lélio Monteiro - Administrador
Neste caso específico, a manutenção da Selic em 13,75% teve menos relevância do que o conteúdo do comunicado que acompanhou a decisão. Foi duro, porque o cenário se deteriorou e pode ensejar uma atuação mais restritiva no futuro.

Taxa nos EUA

Nos EUA, o Federal Reserve, banco central americano, que demorou um pouco mais para iniciar o movimento de alta nos juros, está perto do fim do ciclo. Ontem, eles aumentaram sua taxa básica em 0,25% ao ano, mas sinalizaram que é possível que a inflação comece a mostrar sinais de enfraquecimento em breve e que, talvez, não seja necessária toda a alta de juros que o mercado espera.
É um discurso um pouco mais brando. Cabe lembrar que, por diversos motivos, o Banco Central americano tem muito mais força de controle da inflação via taxa de juros do que o Banco Central brasileiro.
Como nossa expectativa de juros futuros ficará um pouco mais alta em relação aos juros americanos, isso pode ajudar a fazer cair a cotação do dólar, trazendo algum efeito positivo sobre os preços.

Veja Também

Governo não discute mudar meta de inflação, apesar de críticas de Lula

Uma das alternativas mais importantes para ajudar a combater a inflação é apertar o cinto dos gastos públicos. Infelizmente, esse não é o cenário no atual governo. E o Banco Central sabe disso, tanto que citou preocupações com a situação fiscal brasileira como uma ameaça à estabilidade monetária.
Portanto, nós podemos esperar tempos um tanto difíceis por aqui. Juros mais altos significam crédito mais caro e menos atratividade para projetos de investimento direto. Em um cenário ideal, a melhor coisa que poderia acontecer é a Selic começar a cair. No entanto, não se pode brincar com inflação, ainda mais com o nosso terrível passado de descontrole inflacionário. O Banco Central não pode se omitir, caso o remédio (amargo) seja necessário.

Veja Também

Teremos uma moeda única entre Brasil e Argentina? Entenda o caso

Perdeu dinheiro investindo na Americanas? Proteja-se daqui para frente

Mercado financeiro e democracia: estabilidade é essencial

Lélio Monteiro

Administrador de Empresas (UERJ), pós-graduado em Engenharia Econômica (UERJ), certificado CFP® e Ancord. 21 anos de carreira no mercado financeiro, com passagens pelo atendimento Private, Alta Renda, Gestora de Recursos, Tesouraria e Educadoria Corporativa. Desde 2018, sócio da Pedra Azul Investimentos, escritório de assessoria de investimentos sediado em Vitória-ES.

Tópicos Relacionados

dinheiro Banco Central Inflação Taxa de Juros Núcleo ag Lélio Monteiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Governo quer liberar R$ 7 bilhões do FGTS a 10 milhões de trabalhadores, diz ministro
Imagem de destaque
Proteína vegetal: 5 receitas leves e saudáveis para almoço e jantar
Imagem de destaque
Grupo que planejava ataques a policiais é alvo de operação em São Mateus

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados