Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Economia

Mercado financeiro e democracia: estabilidade é essencial

Antes de existir golpe de direita ou de esquerda, existe golpe. E o resultado não é bom. Qualquer cerceamento da livre iniciativa diminui a atratividade de investimentos

Públicado em 

12 jan 2023 às 12:49
Lélio Monteiro

Colunista

Lélio Monteiro

Apoiadores de Bolsonaro invadem prédios na Praça dos Três Poderes em Brasília
Apoiadores de Bolsonaro invadem prédios na Praça dos Três Poderes, em Brasília Crédito: Lucas Neves/Agência Enquadrar/Folhapress
Se há algo que é muito caro ao mercado financeiro é a previsibilidade. Para tomar suas decisões, o investidor precisa conseguir projetar de forma razoável o que vai acontecer no futuro. Por outro lado, quando a incerteza é muito alta, como habitualmente ocorre em ano de eleições, os investidores se retraem e assumem posição cautelosa.
Outro aspecto muito importante para o investidor é a liberdade econômica e a existência de ambiente de negócios saudável. Qualquer cerceamento da livre iniciativa ou risco de interferência aumenta o risco e diminui a atratividade de qualquer investimento.
O movimento que vimos no último domingo (8), em cenas lamentáveis de depredação do patrimônio público, tinha um claro viés de ruptura institucional. E, nesse caso, é preciso entender que se há algo que seria devastador para os mercados é a quebra da ordem democrática e do Estado de direito.

Veja Também

93% condenam ataques golpistas, e maioria defende prisões, aponta Datafolha

Ainda há pessoas que acreditam que a Bolsa subiria caso um governo (golpista) de direita subisse ao poder. É um engano. O Brasil – todos nós, diga-se de passagem – sofreria severas sanções econômicas e se tornaria um pária na comunidade internacional. Nossas empresas exportadoras seriam as primeiras afetadas e penalizadas, mesmo que as commodities que produzimos sejam essenciais para o mundo. A menor entrada de divisas e a possível fuga de capitais levaria a nossa moeda a desvalorizar fortemente, espalhando mais inflação e empobrecendo a população.
Se no passado houve mais condescendência internacional com a ditadura militar, o cenário hoje é outro. O Brasil precisa ter uma boa relação com o mundo, porque a globalização e o crescimento da importância do comércio internacional se impõem. O capitalismo é a regra, e é inegável que os países mais ricos e mais produtivos do mundo são os mais capitalistas.
Caminhar para uma ruptura é pular no abismo, e mesmo que seja uma ditadura de direita, a tendência é que o país tenha uma queda na qualidade do nosso ambiente de negócios, tornando-se inclusive menos capitalista do que antes. É um paradoxo, que nos ensina que antes de existir golpe de direita ou de esquerda, existe golpe. E o resultado não é bom.
Uma ditadura não se mantém pela lei e pela ordem, mas necessariamente precisa da imposição pela força. A ruptura só poderia acontecer em uma revolução por armas, seja pelos militares, seja pela própria população. Por isso, um governo ditatorial tende a cercear a liberdade para se manter no poder, basta olhar a história do mundo para ver quantos exemplos temos.
Fica claro que o “dia seguinte” a uma ruptura ou golpe não seria nada bom para os mercados. A Bolsa cairia sem chão nem apoio. O dólar subiria de uma forma que não podemos prever. Os juros também subiriam, podendo inclusive inviabilizar o carregamento da dívida pública. O próximo passo seria o calote da dívida, o que coloca em risco até o pagamento das aposentadorias e benefícios do Governo.
Daqui a quatro anos, haverá novas eleições. Até lá, quem é oposição, que se organize, se mobilize e busque o bom combate dentro das regras da democracia. Não dê trégua para quem está no poder. Quem é situação, busque fazer o melhor governo, não dando chance para a oposição. Assim é o jogo democrático. Ele é complicado, doloroso e complexo. Nem sempre é justo. Mas ainda é o melhor que temos.

Veja Também

Novo governo e o mercado: o início que assusta

Tesouro Direto lança título voltado para a aposentadoria complementar

Entenda por que as rifas dos influenciadores na internet são ilegais

Lélio Monteiro

Administrador de Empresas (UERJ), pós-graduado em Engenharia Econômica (UERJ), certificado CFP® e Ancord. 21 anos de carreira no mercado financeiro, com passagens pelo atendimento Private, Alta Renda, Gestora de Recursos, Tesouraria e Educadoria Corporativa. Desde 2018, sócio da Pedra Azul Investimentos, escritório de assessoria de investimentos sediado em Vitória-ES.

Tópicos Relacionados

Mercado Financeiro Invasão em Brasília
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Turismo rural cresce no Brasil e Ruraltur 2026 coloca ES em destaque
Imagem de destaque
Evento gratuito em Cachoeiro homenageia legado de Luz del Fuego
Penha o nome da devoção
Redirect: Penha o nome da devoção capixaba

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados