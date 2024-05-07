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Isis Parteli

Imposto de Renda 2024: reta final para envio das declarações

Fique atento ao prazo e saiba como ficar em dia com o Leão

Publicado em 07 de Maio de 2024 às 11:56

Públicado em 

07 mai 2024 às 11:56
Isis Parteli

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Isis Parteli

O prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) 2024 termina neste mês: você tem até o dia 31 de maio para regularizar sua situação.
Receita Federal espera receber cerca de 43 milhões de declarações em 2024. Até às 10h do dia 6 de maio, já foram entregues 21.503.653 declarações, o que representa 50% do total previsto.
Neste ano, a declaração pré-preenchida está disponível para todos os contribuintes, facilitando o processo e diminuindo as chances de cair na malha fina. Mas atenção: é fundamental revisar as informações antes do envio.
Prazo para enviar a declaração do IR termina em 31 de maio Crédito: Agência Brasil
Se você ainda não fez a sua declaração, se organize, pois ainda está em tempo. O que você precisa saber:
Documentos:
  • Última declaração do IR
  • Documentos pessoais e CPF dos dependentes (se houver)
  • Informe de rendimentos (empresa e instituições financeiras)
Como declarar: 
  • Programa da Receita Federal: disponível para download no computador ou online (site da RFB, app Meu Imposto de Renda ou eCAC). 
  • Declaração pré-preenchida: disponível para quem tem cadastro no Gov.br (nível prata ou ouro). Saiba mais sobre o Gov.br e os serviços disponíveis: (https://www.agazeta.com.br/dinheiro/isis-parteli/conheca-o-aplicativo-govbr-e-acesse-servicos-sem-enfrentar-filas-0822.
Dicas importantes: 
  • Confirme as informações da declaração pré-preenchida: revise tudo e faça as alterações necessárias. 
  • Informe seus dados bancários para receber a restituição: use o Pix CPF para mais agilidade e segurança. 
  • Envie a declaração no prazo: evite multas e a malha fina. A multa prevista é de R$ 165,74 (sem imposto a pagar) ou 1% ao mês sobre o imposto devido (com imposto a pagar), limitado a 20%.
O ideal é concluir todo o processo de envio da declaração até a data limite, para não correr risco de tomar multa ou cair na malha fina. No entanto, se o prazo limite estiver próximo você ainda tiver pendências, pode enviar a declaração mesmo assim e retificá-la posteriormente.
Acesse mais informações em: https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/meu-imposto-de-renda.

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Isis Parteli

Formada em Ciencias Contabeis pela Ufes, com MBA em Controladoria e Financas e certificacoes em metodologias ageis e metricas de produtos. Atua ha mais de 18 anos no setor bancario, com experiencia em gestao de produtos e projetos. Atualmente, lidera a area de Inovacao em Meios de Pagamento e Investimentos do Banestes

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