Imposto de Renda 2024: reta final para envio das declarações

A Receita Federal
espera receber cerca de 43 milhões de declarações em 2024. Até às 10h do dia 6 de maio, já foram entregues 21.503.653 declarações, o que representa 50% do total previsto.
Neste ano, a declaração pré-preenchida
está disponível para todos os contribuintes, facilitando o processo e diminuindo as chances de cair na malha fina. Mas atenção: é fundamental revisar as informações antes do envio.
Se você ainda não fez a sua declaração, se organize, pois ainda está em tempo. O que você precisa saber:
O ideal é concluir todo o processo de envio da declaração até a data limite, para não correr risco de tomar multa ou cair na malha fina
. No entanto, se o prazo limite estiver próximo você ainda tiver pendências, pode enviar a declaração mesmo assim e retificá-la posteriormente.