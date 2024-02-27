Imposto de Renda 2024: atenção ao prazo de entrega

Se o contribuinte tem uma conta gov.br, nível prata ou ouro, pode iniciar a declaração com vários campos já preenchidos. As informações de rendimentos, deduções, bens, direitos, dívidas e ônus reais são importadas da declaração do ano anterior, do carnê-leão e das declarações de terceiros, como fontes pagadoras, imobiliárias ou serviços médicos, por exemplo. Nesse tipo de declaração os riscos de cair na malha fina pode ser menor, uma vez que não é mais necessário digitar todos os dados, diminuindo as chances de erros. Ou seja, ao optar pelo uso dessa modalidade, basta conferir as informações e ajustá-las, se necessário, sendo possível incluir, excluir ou alterar qualquer informação.