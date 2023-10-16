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Efeitos do conflito

Guerra Hamas x Israel: os impactos para a economia e os investimentos

Evento no Oriente Médio deve ser mais um ponto de atenção ao selecionar aplicações de risco e requer um acompanhamento próximo de seus desdobramentos

Publicado em 16 de Outubro de 2023 às 09:02

Públicado em 

16 out 2023 às 09:02
Wagner Varejão

Colunista

Wagner Varejão

Guerra, investimentos, economia global, mercado, conflito
Guerra, investimentos, economia global, mercado, conflieto Crédito: Shutterstock
Na coluna do dia 11 de maio, eu escrevi sobre a complexidade do cenário global pós-pandemia e a dificuldade do investidor se posicionar frente às tensões geopolíticas, aceleração inflacionária e as mudanças estruturais trazidas pela crise sanitária. No último dia 7, a invasão coordenada do Hamas em território israelense colocou uma dose extra de incerteza nesse já turbulento cenário.
Antes de especular sobre os possíveis desdobramentos econômicos decorrentes do conflito, é importante dizer que estes dependem fundamentalmente das proporções que a guerra tomará e se outros países serão envolvidos.
Se a guerra continuar restrita apenas à Faixa de Gaza, os impactos econômicos devem ser limitados. Entretanto não se pode descartar que o conflito tome proporções regionais, com o envolvimento de outros países do Oriente Médio — como o Irã, que é apoiador do Hamas — ou até globais, com envolvimento de Estados Unidos e Rússia — o que parece uma possibilidade mais remota).
Em um cenário de um conflito restrito à Faixa de Gaza ou se alastrando para outros países da região, o principal impacto para a economia global será via preço do petróleo. Países como Arábia Saudita, Iraque, Irã e Emirados Árabes estão entre os principais produtores de petróleo do mundo e um eventual envolvimento no conflito poderia comprometer a oferta global do óleo. Com uma diminuição da oferta, os preços tenderiam a aumentar.

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Os desdobramentos de uma elevação relevante no preço do petróleo seriam de grande proporção, dado que este é uma das principais fontes de energia para diversos países e um item com grande impacto sobre os índices inflacionários. Em um cenário que a maior parte do mundo ainda não conseguiu controlar a espiral inflacionária causada após a pandemia, uma escalada no preço do petróleo pode tornar ainda mais difícil a batalha dos Bancos Centrais, fazendo com que os juros no mundo inteiro tenham que permanecer em patamares elevados por mais tempo.
No entanto, o mercado até então não precifica um cenário de escalada severa do conflito. Os preços do petróleo, que chegaram a subir quase 10% na segunda-feira seguinte ao ataque do Hamas, voltaram para os patamares que negociavam antes da eclosão da guerra. As taxas de juros negociadas a mercado e as bolsas globais também negociam com relativa tranquilidade. O que está nos preços parece ser realmente um conflito que fica contido na Faixa de Gaza. Se for esse o caso, os impactos para Brasil devem ser contidos.
De qualquer forma, esse evento deve ser mais um ponto de atenção ao selecionar investimentos de risco e requer um acompanhamento próximo de seus desdobramentos. Mais uma dose de complexidade para este cenário global nada descomplicado.

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Wagner Varejão

Formado em Economia pela Fucape e mestre em Contabilidade com foco em finanças e mercado de capitais pela mesma instituição; assessor de investimentos e sócio da Valor

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