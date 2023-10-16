Guerra Hamas x Israel: os impactos para a economia e os investimentos

Guerra, investimentos, economia global, mercado, conflieto Crédito: Shutterstock

Antes de especular sobre os possíveis desdobramentos econômicos decorrentes do conflito, é importante dizer que estes dependem fundamentalmente das proporções que a guerra tomará e se outros países serão envolvidos.

Se a guerra continuar restrita apenas à Faixa de Gaza, os impactos econômicos devem ser limitados. Entretanto não se pode descartar que o conflito tome proporções regionais, com o envolvimento de outros países do Oriente Médio — como o Irã, que é apoiador do Hamas — ou até globais, com envolvimento de Estados Unidos e Rússia — o que parece uma possibilidade mais remota).

Em um cenário de um conflito restrito à Faixa de Gaza ou se alastrando para outros países da região, o principal impacto para a economia global será via preço do petróleo . Países como Arábia Saudita, Iraque, Irã e Emirados Árabes estão entre os principais produtores de petróleo do mundo e um eventual envolvimento no conflito poderia comprometer a oferta global do óleo. Com uma diminuição da oferta, os preços tenderiam a aumentar.

Os desdobramentos de uma elevação relevante no preço do petróleo seriam de grande proporção, dado que este é uma das principais fontes de energia para diversos países e um item com grande impacto sobre os índices inflacionários. Em um cenário que a maior parte do mundo ainda não conseguiu controlar a espiral inflacionária causada após a pandemia, uma escalada no preço do petróleo pode tornar ainda mais difícil a batalha dos Bancos Centrais, fazendo com que os juros no mundo inteiro tenham que permanecer em patamares elevados por mais tempo.

No entanto, o mercado até então não precifica um cenário de escalada severa do conflito. Os preços do petróleo, que chegaram a subir quase 10% na segunda-feira seguinte ao ataque do Hamas, voltaram para os patamares que negociavam antes da eclosão da guerra. As taxas de juros negociadas a mercado e as bolsas globais também negociam com relativa tranquilidade. O que está nos preços parece ser realmente um conflito que fica contido na Faixa de Gaza. Se for esse o caso, os impactos para Brasil devem ser contidos.