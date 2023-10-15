Governo diz que 14 crianças estão no grupo que aguarda resgate em Gaza

De acordo com o documento divulgado à imprensa, das 28 pessoas – sendo 22 brasileiros e 6 palestinos com residência no Brasil – que aguardam resgate, seis são homens e oito mulheres, além das 14 crianças. Um grupo de 18 pessoas foi deslocado da Cidade de Gaza para Rafah, cidade que faz fronteira com o Egito, onde passou a noite em um imóvel alugado pelo Itamaraty. Já as outras 10 pessoas são moradoras de Khan Yunis, cidade palestina próxima à Rafah, e aguardam a liberação em suas casas.