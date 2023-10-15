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Guerra

Governo diz que 14 crianças estão no grupo que aguarda resgate em Gaza

O grupo espera aval do governo egípcio para cruzar a fronteira e se deslocar até o aeroporto de Cairo, capital do país. De lá, eles retornarão ao Brasil
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

15 out 2023 às 16:23

Publicado em 15 de Outubro de 2023 às 16:23

Das 28 pessoas que ainda aguardam a abertura da fronteira com o Egito para serem resgatadas na Faixa de Gaza, 14 são crianças, de acordo com nota divulgada neste domingo (15) pelo Palácio do Planalto. O grupo espera aval do governo egípcio para cruzar a fronteira e se deslocar até o aeroporto de Cairo, capital do país. De lá, eles retornarão ao Brasil em uma aeronave enviada pelo governo brasileiro.
Fumaça é vista no território israelense após ataque do Hamas no sul da Faixa de Gaza
Fumaça é vista no território israelense após ataque do Hamas no sul da Faixa de Gaza Crédito: Reuters/ Mohammed Salem
De acordo com o documento divulgado à imprensa, das 28 pessoas – sendo 22 brasileiros e 6 palestinos com residência no Brasil – que aguardam resgate, seis são homens e oito mulheres, além das 14 crianças. Um grupo de 18 pessoas foi deslocado da Cidade de Gaza para Rafah, cidade que faz fronteira com o Egito, onde passou a noite em um imóvel alugado pelo Itamaraty. Já as outras 10 pessoas são moradoras de Khan Yunis, cidade palestina próxima à Rafah, e aguardam a liberação em suas casas.

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O avião da Presidência da República que resgatará o grupo está em Roma, na Itália, desde a última sexta-feira (13). A aeronave aguarda a liberação do governo egípcio. No sábado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou por telefone com o presidente do Egito, Abdel Fattah al-Sissi, para solicitar apoio à retirada dos brasileiros que aguardam autorização para deixarem a Faixa de Gaza pela fronteira com aquele país.

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