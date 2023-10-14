Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Lula pede apoio ao Egito para a retirada de brasileiros em Gaza
Conflito no Oriente Médio

Lula pede apoio ao Egito para a retirada de brasileiros em Gaza

Os 19 brasileiros que vivem na Faixa de Gaza foram levados neste sábado (14) a uma cidade próxima à fronteira com o Egito e aguardam liberação para cruzar a fronteira
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

14 out 2023 às 19:40

Publicado em 14 de Outubro de 2023 às 19:40

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva também conversou por telefone neste sábado (14) com o presidente do Egito, Abdel Fattah al-Sissi, para solicitar apoio à retirada dos 22 brasileiros que aguardam autorização para deixarem a Faixa de Gaza pela fronteira com aquele país. Mais cedo, Lula havia telefonado para o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas.
Na ligação, que ocorreu às 15h10, pelo horário de Brasília, Lula informou a al-Sissi que, assim que os brasileiros cruzarem a passagem de Rafah, serão acompanhados pelo embaixador do Brasil no Egito até o aeroporto de Arish, onde embarcarão imediatamente em aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) com destino ao Brasil. De acordo com o Palácio do Planalto, Lula também voltou a enfatizar a importância de se criar um corredor humanitário para a saída dos estrangeiros que querem retornar a seus países.
Chegada de brasileiros ao Sul da Faixa de Gaza
Chegada de brasileiros ao Sul da Faixa de Gaza Crédito: Shared al-Banna / Agência Brasil
"Ambos concordaram com a urgência em se permitir a entrada de ajuda humanitária em Gaza. Nesse contexto, o presidente Lula informou que o Brasil deve enviar, entre outros itens, kits de medicamentos. O presidente Lula confirmou que o Brasil, no exercício da presidência do Conselho de Segurança da ONU, manterá atuação incansável para evitar um desastre humanitário ainda maior e o alastramento do conflito", completou o Planalto, em nota.
O comunicado informa ainda que ambos os presidentes reafirmaram a defesa da solução de dois Estados para Israel e Palestina e acordaram manter consultas frequentes sobre a crise em curso.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Lula Guerra Força Aérea Brasileira Faixa de Gaza
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Hipermobilidade articular: quando a flexibilidade deixa de ser vantagem
Casa demolida em Afonso Cláudio
Casa é demolida após risco de desabamento em Afonso Cláudio
Imagem de destaque
Suspeito de roubar 540 sacas de Café em Colatina é detido em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados