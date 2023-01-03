Canal Dinheiro de A Gazeta ganha novos colunistas de finanças; conheça nomes

Carol Campos, Thiago Goulart e Daniel Carrareto são os novos colunistas do Canal Dinheiro, de A Gazeta Crédito: Acervo pessoal

O time de colunistas do Canal Dinheiro de A Gazeta ganhou reforço. O espaço, que já contava com diversos especialistas, agora vai receber três novos colunistas: Carol Campos, Thiago Goulart e Daniel Carrareto vão abordar temas como como investimentos, educação financeira, entre outros, dando dicas para quem quer organizar as finanças e se tornar um investidor.

A coluna já é assinada por Flávio Pereira Mattedi, Isis Parteli, Lelio Monteiro, Pedro Lang, Renan Lima, Romero Oliveira e Vicente Duarte, e, agora, os demais entram para completar e expandir os conhecimentos para outras áreas. Luiz Alberto Caser, que também fazia parte do time, teve a última coluna publicada nesta segunda (2)

Carol Campos

A educadora financeira Carol Campos, que conta com mais de 22 anos de experiência lidando com temas voltados ao orçamento, investimentos e planejamento previdenciário, publicará textos quinzenais, às sextas-feiras. Sua coluna de estreia sairá no dia 6 de janeiro.

“A ideia é abordar educação financeira, mas não de praxe, para cumprir tabela, mas indo um pouco pelo aspecto comportamental, tratando de questões ligadas à história, emocional, também teremos dicas práticas, coisas que ajudem realmente a mudar a mentalidade”, diz Carol.

"Tem muita coisa que aprendi por vivenciar na pele. Perdi meu pai aos dez anos, comecei a ajudar minha mãe muita nova, tivemos que abrir mão da educação particular, tivemos que descer o padrão de vida. Vou trazer coisas possíveis de serem feitas, sem se endividar, algumas dicas nesse sentido."

Daniel Carraretto

Já o administrador Daniel Carraretto, que é especialista em gestão pública e no mercado de capitais e acumula mais de um milhão de seguidores nas redes sociais, terá colunas em vídeo às segundas-feiras, também quinzenalmente. O primeiro conteúdo será publicado no dia 9. Os vídeos também serão distribuídos nas redes sociais de A Gazeta, aos domingos.

“Serão vídeos de até 45 segundos. A ideia é trazer dicas práticas relacionadas à parte de finanças e investimentos em geral, ensinamentos sobre coisas que realmente estejam ligadas ao cotidiano, como a forma de comprar dólar, como usar o cartão de crédito para ganhar dinheiro com milhas, por exemplo. Coisas que as pessoas deveriam saber, mas que às vezes não sabem por um ou outro motivo.”

Thiago Goulart

O assessor e especialista em investimentos da Valor, Thiago Goulart, publicará textos quinzenais, sempre às quartas-feiras, estreando no dia 11 de janeiro. Seu foco é a política econômica brasileira e seus reflexos sobre as aplicações financeiras.