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Seguradora

Banestes firma acordo com multinacional para ampliar oferta de seguros

Seguradora Zurich venceu concorrência envolvendo 15 empresas. Parceria visa a ampliar portfólio de produtos e trazer soluções mais modernas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jan 2023 às 16:12

Publicado em 03 de Janeiro de 2023 às 16:12

Sede da Banestes Seguros, em Vitória
Sede da Banestes Seguros, em Vitória Crédito: Divulgação
O Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) firmou parceria comercial com a Seguradora Zurich para potencializar os produtos de seguridade. A seguradora multinacional venceu o processo seletivo, que tem por objetivo fortalecer a atuação da Banestes Seguros e da Banestes Corretora no mercado. Ao todo, 15 empresas participaram da concorrência.
A parceria vai aprimorar a experiência dos clientes e usuários por meio da oferta de um portfólio de produtos de seguridade mais completo e soluções mais modernas. Com a ampliação da lista de produtos, a expectativa é aumentar a lucratividade do banco estadual.
“Firmar essa parceria acelera nosso processo de crescimento. O aumento nos resultados virá como consequência”, destacou o presidente do Banestes, José Amarildo Casagrande.
Segundo o diretor Comercial de Parcerias da Seguradora Zurich, Sidemar Spricigo, a ideia é ampliar a oferta dos seguros prestamista, habitacional, perda e roubo de cartão e transferências indevidas para 1,6 milhão de clientes, além de complementar limites técnicos e a oferta da Banestes Seguros em produtos como automóvel, residencial e empresarial.
“Acreditamos que a distribuição mais ampla e inclusiva fortalece a cultura do seguro e beneficia a população do Espírito Santo. Hoje, a Zurich soma mais de 25 alianças com instituições financeiras, principalmente bancos tradicionais e digitais, cooperativas e fintechs, e queremos seguir expandindo possibilidades de proteção para toda a sociedade brasileira”, ressaltou Spricigo.
Atualmente, o Banestes já mantém parcerias de sucesso para oferecer produtos de terceiros nas áreas de capitalização e previdência privada, com a Icatu; uma plataforma de investimentos, com o Banco Genial; oferta de uma família completa de cartões de crédito, com a Visa; e consórcios, com a Embracon.
A iniciativa por meio do acordo e cooperação técnica para novos produtos visa fortalecer as empresas Banestes Seguros e Banestes Corretora. Também, servirá para expandir sua capilaridade regional, ofertar produtos mais competitivos e trazer resultados financeiros expressivos para as instituições ligadas ao Banestes.

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