Rumores sobre privatização do Banestes são boatos, afirma banco

Atualmente, o Banestes já mantém parcerias de sucesso para oferecer produtos de terceiros nas áreas de capitalização e previdência privada. Crédito: Banestes/Divulgação

Com o objetivo de potencializar a atuação nos negócios da Banestes Seguros S.A., empresa subsidiária do Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes), foi divulgado ao mercado, em agosto deste ano, a intenção do banco de buscar parceiros comerciais para a reestruturação dos negócios e alavancagem de produtos ofertados pela seguradora.

O objetivo é que a entrada de novos parceiros possa aumentar a oferta de produtos e, com isso, melhorar a lucratividade da empresa. A busca pela parceria resultou na contratação do Banco Genial S.A. como assessor financeiro para selecionar parceiros comerciais que possam potencializar a atuação nos negócios da Banestes Seguros S.A.

“A contratação do assessor financeiro visa a explorar melhor o negócio de seguridade no balcão do Banco, que tem um universo de oportunidades ainda não exploradas”, explica o diretor-presidente do Banestes, José Amarildo Casagrande.

De acordo com o presidente da Banestes Seguros, Rômulo Costa, a área de seguridade pode participar mais ativamente nos resultados do Sistema Financeiro Banestes. Crédito: Banestes/Divulgação

Um dos fatos apresentados que comprovam a necessidade de tal decisão é de que o banco não oferece atualmente o seguro imobiliário próprio aos clientes que realizam o financiamento imobiliário no Banestes. É ofertado o seguro imobiliário de outras seguradoras, o que reduz a competitividade do banco.

“A Banestes Seguros também não oferta ainda o seguro prestamista para pessoas jurídicas, por exemplo. Enfim, há uma diversidade de frentes a se explorar na seguridade e a busca por parcerias objetiva justamente acelerar esse processo e os resultados por via de consequência”, destaca Amarildo Casagrande.

Atualmente, o Banestes já mantém parcerias de sucesso para oferecer produtos de terceiros nas áreas de capitalização e previdência privada, com a Icatu; uma plataforma de Investimentos, com o Banco Genial; oferta de cartões de crédito, com a VISA; e mais recentemente consórcios, com a Embracon.

Na análise do atual presidente da Banestes Seguros, Rômulo Costa, a nova parceria poderá alavancar de forma considerável a participação da seguradora nos resultados do banco.

“Acreditamos que, sem dúvidas, a área de seguridade pode participar mais ativamente nos resultados do Sistema Financeiro Banestes, como é a realidade em outras instituições financeiras, em que essa área representa de 20 a 30% dos resultados”, afirma Rômulo.

O diretor-presidente do Banestes, Amarildo Casagrande, ressalta que são infundados os boatos sobre venda de 51% das ações do Banestes Seguros à iniciativa privada. Crédito: Banestes/Divulgação

A iniciativa por meio de um acordo e cooperação técnica para novos produtos poderá, portanto, fortalecer a empresa Banestes Seguros, expandir sua capilaridade regional, melhorar a oferta de soluções para os clientes e trazer mais benefícios para a equipe de colaboradores da instituição.

Sobre os rumores de que o processo caracteriza uma ação para privatização, a administração garante que não há intenção, articulação governamental ou qualquer estudo para privatização do Banestes S.A., da Banestes Seguros S.A. ou de qualquer empresa do Sistema Financeiro Banestes.

“São infundados os boatos sobre venda de 51% das ações do Banestes Seguros à iniciativa privada”, pontua o diretor-presidente do SFB, Amarildo Casagrande.

“Há um grande potencial a se explorar no balcão do Banco Banestes na área de seguridade, o que, com o apoio do assessor financeiro contratado para buscar parceiros comerciais que possam potencializar a atuação nos negócios da Banestes Seguros S.A., esperamos, no menor prazo viável, alavancar a contribuição dos resultados da área de seguridade nos resultados globais do Sistema Financeiro Banestes, a exemplo do que ocorre no mercado financeiro em geral”, ressalta.

O diretor de Relação com Investidores e Finanças do Banestes, Silvio Grillo, destaca que o Banestes preza pelo relacionamento e pela transparência para com seus acionistas, investidores e com o mercado em geral Crédito: Banestes/Divulgação

A expectativa é de que, com a nova parceria, os capixabas tenham acesso a mais produtos de seguridade por meio da Banestes Seguros, com ainda mais qualidade e agilidade nos processos.

Sobre novas comunicações relacionadas ao processo, o diretor de Relação com Investidores e Finanças do Banestes, Silvio Grillo, reforça que “o Banestes preza pelo relacionamento e pela transparência para com seus acionistas, investidores e com o mercado em geral, e reitera, oportunamente, que quaisquer decisões societárias ou sobre fatos e atos relevantes serão tempestivamente informadas”, destaca.