PicPay compra fintech e vai oferecer empréstimo para servidor e aposentado

O PicPay, banco digital criado no Espírito Santo e controlado pelo Grupo J&F, dono da JBS, anunciou, na terça-feira (7), a aquisição da fintech BX Blue, marketplace de crédito consignado, por meio do qual passará a oferecer empréstimos para servidores públicos, aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
“A BX Blue tem tecnologia, inteligência e parceiros em uma plataforma digital extremamente segura e com a melhor experiência. Somados ao nosso ecossistema, à força da nossa marca e à base de clientes, resulta em um potencial enorme de escalarmos o crédito consignado”, declarou, em nota, o vice-presidente de Serviços Financeiros para Pessoa Física do PicPay, Danilo Caffaro.
O valor da transação não foi revelado. Com a aquisição, que já conta com 1 milhão de clientes, o PicPay absorverá totalmente a operação da BX Blue. Segundo a empresa, por enquanto, nada muda. Mas, "em breve, a BX Blue será integrada ao PicPay e toda a base elegível poderá contratar o empréstimo consignado diretamente pelo app".
O PicPay já oferta outras modalidades de crédito, como o saque antecipado do FGTS, em parceria com o banco Digio, e o crédito pessoal, além de empréstimos entre pessoas e entre empresas.
“Ao unir forças com o PicPay, nossa entrega de valor aumenta exponencialmente. Tanto para os bancos parceiros, que vão poder ter acesso à gigante base do PicPay, quanto para os usuários", declarou o cofundador da BX Blue, Gustavo Gorenstein.