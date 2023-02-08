“A BX Blue tem tecnologia, inteligência e parceiros em uma plataforma digital extremamente segura e com a melhor experiência. Somados ao nosso ecossistema, à força da nossa marca e à base de clientes, resulta em um potencial enorme de escalarmos o crédito consignado”, declarou, em nota, o vice-presidente de Serviços Financeiros para Pessoa Física do PicPay, Danilo Caffaro.

PicPay compra fintech e vai oferecer empréstimo para servidor e aposentado Crédito: Instagram/Reprodução

O valor da transação não foi revelado. Com a aquisição, que já conta com 1 milhão de clientes, o PicPay absorverá totalmente a operação da BX Blue. Segundo a empresa, por enquanto, nada muda. Mas, "em breve, a BX Blue será integrada ao PicPay e toda a base elegível poderá contratar o empréstimo consignado diretamente pelo app".

O PicPay já oferta outras modalidades de crédito, como o saque antecipado do FGTS, em parceria com o banco Digio, e o crédito pessoal, além de empréstimos entre pessoas e entre empresas.