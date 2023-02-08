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PicPay compra fintech e vai oferecer empréstimo para servidor e aposentado

Banco digital comprou BX Blue para entrar no mercado de crédito consignado. Empresa capixaba já oferta outras modalidades de crédito, como o saque antecipado do FGTS e o crédito pessoal
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

08 fev 2023 às 09:51

Publicado em 08 de Fevereiro de 2023 às 09:51

O PicPay, banco digital criado no Espírito Santo e controlado pelo Grupo J&F, dono da JBS, anunciou, na terça-feira (7), a aquisição da fintech BX Blue, marketplace de crédito consignado, por meio do qual passará a oferecer empréstimos para servidores públicos, aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
“A BX Blue tem tecnologia, inteligência e parceiros em uma plataforma digital extremamente segura e com a melhor experiência. Somados ao nosso ecossistema, à força da nossa marca e à base de clientes, resulta em um potencial enorme de escalarmos o crédito consignado”, declarou, em nota, o vice-presidente de Serviços Financeiros para Pessoa Física do PicPay, Danilo Caffaro.
PicPay compra fintech e vai oferecer empréstimo para servidor e aposentado
PicPay compra fintech e vai oferecer empréstimo para servidor e aposentado Crédito: Instagram/Reprodução
O valor da transação não foi revelado. Com a aquisição, que já conta com 1 milhão de clientes, o PicPay absorverá totalmente a operação da BX Blue. Segundo a empresa, por enquanto, nada muda. Mas, "em breve, a BX Blue será integrada ao PicPay e toda a base elegível poderá contratar o empréstimo consignado diretamente pelo app".
O PicPay já oferta outras modalidades de crédito, como o saque antecipado do FGTS, em parceria com o banco Digio, e o crédito pessoal, além de empréstimos entre pessoas e entre empresas.
“Ao unir forças com o PicPay, nossa entrega de valor aumenta exponencialmente. Tanto para os bancos parceiros, que vão poder ter acesso à gigante base do PicPay, quanto para os usuários", declarou o cofundador da BX Blue, Gustavo Gorenstein.

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