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Andre Motta

Juros reais de 6% ao ano: uma oportunidade que você não pode ignorar

Tesouro IPCA+ oferece ao investidor chance de garantir esse sólido retorno por períodos longos de 15, 20 anos ou até mais; isso demonstra que o momento é muito propício para um planejamento financeiro adequado

Públicado em 

29 abr 2024 às 08:27
Andre Motta

Colunista

Andre Motta

economia, dinheiro, porcentagem, tesouro direto
Aproveite as oportunidades das taxas de juros Crédito: TimArbaev
Com o recente estresse no mercado de juros mundial, devido à perspectiva de taxas de juros mais altas nos Estados Unidos por mais tempo, nosso Tesouro IPCA+ voltou a pagar taxas de juros reais acima de 6% ao ano, oferecendo ao investidor, nesse cenário complexo e volátil, uma oportunidade de garantir esse sólido retorno por períodos longos de 15, 20 anos ou até mais. Uma opção atrativa que não deve ser desprezada.
O que impressiona é que temos esse patamar de juros reais em um cenário em que o Brasil vai, relativamente bem, com inflação controlada, crescimento do PIB razoável e desemprego baixo, sem nenhuma crise ou necessidade de combater uma inflação alta, como ocorreu em 2016, por exemplo, quando o juro real também esteve em 6% e a inflação acumulada em 12 meses superava os 8%, enquanto agora ela se encontra perto de 4%.
Fiz uma análise no site maisretorno.com.br sobre qual foi o retorno médio aproximado de algumas classes de ativos nesse período de setembro de 2016 até o presente:
  • IMA-B (cesta de títulos do Tesouro Direto): 10,3% ao ano;
  • Tesouro IPCA+ 2035: 11,6% ao ano;
  • Ações do setor elétrico: 11,9% ao ano;
  • Ações com bons pagamentos de dividendos: 15,64% ao ano;
  • CDI (renda fixa com liquidez): 8,23% ao ano;
  • Caderneta de poupança (na mesma base de imposto de renda): 6,5%.
No período, a inflação medida pelo IPCA foi de 5,1%, ou seja, todas as alternativas acima entregaram retornos reais positivos no período. No entanto, quem lá atrás investiu R$ 50 mil na caderneta de poupança e no Tesouro IPCA+ 2035, teria hoje respectivamente R$ 74,5 mil e R$ 104,4 mil já líquidos de imposto de renda, diferença nada desprezível.
Isso demonstra que o momento é muito propício para um planejamento financeiro adequado. Hoje, com a Taxa Selic oferecendo um juro real também alto nas aplicações com liquidez, tem-se a falsa impressão de que o dinheiro está bem aplicado e rendendo bem em investimentos mais simples e comuns, como a caderneta de poupança, os CDBs de liquidez e os fundos DI. No entanto, não há garantia de que no futuro esse retorno se mantenha assim. Pelo contrário, o Brasil não suportará juros altos por tanto tempo, o que tornaria a dívida pública insustentável.
Portanto, é hora de arrumar a casa. Separe sua reserva de emergência e de oportunidades em fundos de renda fixa líquidos e divida sua reserva de longo prazo em blocos. Você pode garantir retornos únicos, aproveitando as oportunidades das taxas de juros oferecidas por diversos ativos neste momento.

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Andre Motta

Formado em engenharia civil pela Ufes, pós-graduado em Finanças pelo IBMEC-MG e com mestrado em Administração pela Fucape, geriu o clube de investimentos Investvix entre 2011 e 2015. É assessor de Investimentos na Valor Investimentos desde 2016

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