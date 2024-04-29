Juros reais de 6% ao ano: uma oportunidade que você não pode ignorar

Com o recente estresse no mercado de juros mundial, devido à perspectiva de taxas de juros mais altas nos Estados Unidos por mais tempo, nosso Tesouro IPCA+ voltou a pagar taxas de juros reais acima de 6% ao ano, oferecendo ao investidor, nesse cenário complexo e volátil, uma oportunidade de garantir esse sólido retorno por períodos longos de 15, 20 anos ou até mais. Uma opção atrativa que não deve ser desprezada.