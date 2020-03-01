Dia da Mulher: Roda de Conversa vai ter intérprete de Libras

Movimento contra assédio sexual Crédito: Ilustração/AG

Mariana Perini, a iniciativa é para democratizar as informações e incluir o público surdo que tem interesse de participar das discussões. Roda de Conversa sobre o Dia Internacional da Mulher, que este ano vai abordar os assédios que as mulheres enfrentam no ambiente de trabalho, terá, pela primeira vez, um intérprete de libras, tornando o evento mais inclusivo. Segundo a editora da Revista.ag e anfitriã do evento,a iniciativa é para democratizar as informações e incluir o público surdo que tem interesse de participar das discussões.

“Ter intérprete de Libras nos Encontros do Saber já era uma vontade nossa, e estamos iniciando o ano já com essa novidade. O assunto que vamos abordar na próxima quarta-feira é de interesse geral, e acreditamos que com mais esse elemento de inclusão poderemos estender a compreensão do tema para todas as pessoas, o que é o nosso grande objetivo”, pontuou Mariana.

Para o sócio da Caesarlibras, César Cunha, ter o intérprete de Libras nos eventos é a garantia do direito linguístico da pessoa surda. “Não é só uma questão de cumprir uma lei de acessibilidade, mas as pessoas surdas possuem esse direito de terem a mesma informação que as demais pessoas”, observou.

PALESTRANTES

Su Tonani, figurinista capixaba assediada pelo ator José Mayer estará em evento da Revista.ag sobre assédio sexual Crédito: Divulgação

A jornalista esportiva e criadora do movimento “Deixa ela trabalhar”, Gabriela Moreira, e a figurinista e propulsora do movimento “Mexeu com uma, mexeu com todas”, Su Tonani, serão as palestrantes do evento. Além delas, a doutora em Bioética e professora da FDV, Elda Bussinger, também vai fazer parte do debate.

A jornalista esportiva e criadora do movimento “Deixa ela falar”, Gabriela Moreira Crédito: divulgação

A Roda de Conversa vai ser realizada na próxima quarta, dia 4 de março, a partir das 9 horas, no auditório da Rede Gazeta, em Vitória. Os interessados em participar podem se inscrever pelo leia.ag/rodadeconversa e doar um quilo de alimento não perecível no dia do evento.

CONVIDADAS ESPECIAIS

Jaqueline Moraes, vice-governadora do ES Crédito: Carlos Alberto Silva

Nara Borgo, confirmaram presenças no evento da Rede Gazeta na próxima quarta-feira. A vice-governadora do ES, Jaqueline Moraes, e a secretária de Estado de Direitos Humanos,, confirmaram presenças no evento da Rede Gazeta na próxima quarta-feira.

PARA MULHERES

Maria Sanz Martins Crédito: Divulgação