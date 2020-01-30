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Destaques de luxo gastam até R$ 50 mil para brilhar no Sambão do Povo

"Quem define o preço é o cliente", conta um dos artesãos que trabalham com as fantasias luxuosas para o Carnaval de Vitória

Publicado em 30 de Janeiro de 2020 às 05:00

Públicado em 

30 jan 2020 às 05:00
Ziriguidum

Colunista

Ziriguidum

Carnaval de Vitória: A destaque de chão Elizângela Reis Crédito: Elizângela Reis/Arquivo Pessoal
*Por Jace Theodoro
Eles são uma espécie de patrocinadores das escolas de samba. Desfilar na linha puro luxo é o desejo dos destaques que não medem esforços financeiros pra brilhar nas escolas do coração. Para alguns, a fantasia pode custar R$ 5 mil, para outros chega a R$ 10 mil e, como diz o destaque Flávio Rafalski, o céu é o limite em se tratando de preços. “Quem define preço é a cliente. Se ela quer uma fantasia bordada com cristais Swarovski e centenas de penas de faisão real de 1,5 m (R$ 130 a unidade) não sairá barata, certamente”, conta Rafalski, um dos mais requisitados estilistas capixabas para confecção de figurinos de luxo.
Carnaval de Vitória: O destaque de chão Flávio Rafalski Crédito: Jéssika Oliveira/Arquivo Pessoal de Flavio Rafalski

MAIS DE 50 MIL POR UMA FANTASIA

Há relatos de que essas fantasias de luxo podem chegar a R$ 50 mil, mas ninguém conta o nome do santo folião que pagou pela considerável fortuna. O valor não inclui só o material, a feitura da roupa e o pagamento dos profissionais envolvidos como ferreiro e sapateiro. Também entram na conta os gastos com viagens e hospedagens fora do Estado para comprar os itens do figurino proposto pelo carnavalesco. No Espírito Santo, são dezenas de ateliês que incluem nomes de peso como Alex Fassarela, Elizângela Reis, Douglas Locatelli e Chica Chiclete.

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NOTAS EM ALEGORIAS E FANTASIAS

E como os destaques podem contribuir com boas notas para a escola? Se for um destaque de carro, a fantasia estará incluída no quesito alegoria. A nota do julgador para o carro alegórico inclui na avaliação a roupa do destaque. Se ele vier no chão, o figurino influencia no quesito fantasia. São, portanto, peças fundamentais na boa performance de uma escola.

FESTA COM A CARA DA RIQUEZA

E, nesta sexta, na quadra na Boa Vista, toda essa turma do luxo estará reunida na Festa dos Destaques a convite do anfitrião Alex Alves, coordenador de destaques da escola de Cariacica. Alex está exultante para receber os companheiros de avenida: “será uma festa linda e a escola quer receber esses destaques luxuosos com o carinho que eles merecem pelo tanto que fazem pelas escolas de samba”.
Carnaval de Vitória: O destaque de chão Alex Alves gastou alto na sua fantasia Crédito: Alex Alves/Arquivo Pessoal

FALANDO EM LUXO...

O local do fervo no Sambão do Povo será o camarote Zig-Zag da Rede Gazeta, capitaneado pela colunista Renata Rasseli. O espaço está cheio de novidades com serviço all inclusive de comes e bebes, produção disponível pra quem quer manter o close durante a folia e muitos mimos para os convidados.
colunista social de A GAZETA Renata Rasseli Crédito: Adessandro Reis

ZIGUEZAGUEAR ESTILOSO

Na decoração predominam as cores fortes, flúor e formas geométricas para dar um tom moderno e festivo ao lugar, que não poderia estar melhor localizado: ao lado do recuo da bateria, no coração da avenida. Renata estará a postos na cobertura com a fotógrafa Mônica Zorzanelli para contar aos leitores todos os bafões do Zig-Zag. Pra quem não quer perder os melhores lances da folia e, literalmente, assistir de camarote é só acessar o site camarotezigzag.com.br

Camarote Zig Zag no Carnaval 2020

Ziriguidum

Colunista da ziriguidum o espaço do samba

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