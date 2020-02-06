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Renata Rasseli

Designer do ES vai expor na maior feira de decoração do Brasil

Vivian Chiabay vai lançar novas peças com inspiração na fauna e flora brasileira na 40ª Home & Gift, em São Paulo

Publicado em 06 de Fevereiro de 2020 às 04:00

Públicado em 

06 fev 2020 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Vivian Chiabay, arquiteta e designer Crédito: Divulgação
Nossa arquiteta e designer Vivian Chiabay vai expor na 40ª Home & Gift, em São Paulo, realizada Associação Brasileira das Empresas de Utilidades e Presentes (Abup), de 14 a 17 deste mês. Trata-se de um evento de negócios direcionadas exclusivamente aos lojistas e profissionais da área.  A capixaba vai lançar novas peças com inspiração na fauna e flora brasileira.

FESTA

Marília Coser e a filha Giovana: na festa de aniversário de 90 anos de Jônice Tristão Crédito: Mônica Zorzanelli

QUERIDAS DE RR

Luisa e Neusa Mendes e Rose Frizzera Crédito: Sérgio Cardoso

CAMPEÃ DE VENDAS

Marcelo Tinti, diretor executivo da Divisão Comércio do Grupo Águia Branca comemora o resultado de vendas dos caminhões Mercedes-Benz no Brasil com expectativas de crescimento do setor para 2020. Em 2019, a montadora alemã atingiu um marco histórico licenciando 29.950 caminhões da marca, representando um crescimento de 42% em relação a 2018 e uma participação de 30% no mercado.

FAMÍLIA

Marcel Dadalto, Sanny Lis e a filha Chloe Crédito: Sérgio Cardoso

MOVIMENTOS ARTÍSTICOS

Formada pelo Instituto Marangoni de Paris, a consultora de imagem Cris Pinheiro terá duas participantes capixabas no seu próximo curso, que acontece nesta sexta-feira (7), no Rio de Janeiro. As empresárias que já garantiram suas vagas são Raquel e Vanuza Melo. Elas vão aprender um pouco mais sobre a “Influência dos Movimentos da Arte no universo da Moda”. O tema da conversa também vai envolver referências da arquitetura e design. 

ALMOÇO

Raphael e Rita Tristão Crédito: Monica Zorzanelli

PAI DE PRIMEIRA VIAGEM

O palestrante Rodrigo Quintão, fundador e CEO da escola de pais MundoemCores.com, está disponibilizando pela internet o seu e-book “Pai de Primeira Viagem”. A obra conta os principais aprendizados de Rodrigo, com a experiência de ser pai da pequena Paola e também como empreendedor na área de educação infantil e familiar. Os capítulos abordam a reação e o papel do pai, a expectativa da família e a importância da preparação dos pais para exercer esta nova “profissão”, que é a mais importante e esperada por muitos. O e-book é gratuito, pode ser acessado pelo site www.paideprimeiraviagem.com e é uma pequena versão de um livro, mais completo, que já está em produção e deve ser lançado em breve.

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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