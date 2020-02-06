Designer do ES vai expor na maior feira de decoração do Brasil

Vivian Chiabay, arquiteta e designer Crédito: Divulgação

Nossa arquiteta e designer Vivian Chiabay vai expor na 40ª Home & Gift, em São Paulo, realizada Associação Brasileira das Empresas de Utilidades e Presentes (Abup), de 14 a 17 deste mês. Trata-se de um evento de negócios direcionadas exclusivamente aos lojistas e profissionais da área. A capixaba vai lançar novas peças com inspiração na fauna e flora brasileira.

FESTA

Marília Coser e a filha Giovana: na festa de aniversário de 90 anos de Jônice Tristão Crédito: Mônica Zorzanelli

QUERIDAS DE RR

Luisa e Neusa Mendes e Rose Frizzera Crédito: Sérgio Cardoso

CAMPEÃ DE VENDAS

Marcelo Tinti, diretor executivo da Divisão Comércio do Grupo Águia Branca comemora o resultado de vendas dos caminhões Mercedes-Benz no Brasil com expectativas de crescimento do setor para 2020. Em 2019, a montadora alemã atingiu um marco histórico licenciando 29.950 caminhões da marca, representando um crescimento de 42% em relação a 2018 e uma participação de 30% no mercado.

FAMÍLIA

Marcel Dadalto, Sanny Lis e a filha Chloe Crédito: Sérgio Cardoso

MOVIMENTOS ARTÍSTICOS

Formada pelo Instituto Marangoni de Paris, a consultora de imagem Cris Pinheiro terá duas participantes capixabas no seu próximo curso, que acontece nesta sexta-feira (7), no Rio de Janeiro. As empresárias que já garantiram suas vagas são Raquel e Vanuza Melo. Elas vão aprender um pouco mais sobre a “Influência dos Movimentos da Arte no universo da Moda”. O tema da conversa também vai envolver referências da arquitetura e design.

ALMOÇO

Raphael e Rita Tristão Crédito: Monica Zorzanelli

PAI DE PRIMEIRA VIAGEM