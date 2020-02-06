Designer do ES vai expor na maior feira de decoração do Brasil

Nossa arquiteta e designer Vivian Chiabay vai expor na 40ª Home & Gift, em São Paulo, realizada Associação Brasileira das Empresas de Utilidades e Presentes (Abup), de 14 a 17 deste mês. Trata-se de um evento de negócios direcionadas exclusivamente aos lojistas e profissionais da área. A capixaba vai lançar novas peças com inspiração na fauna e flora brasileira.
FESTA
QUERIDAS DE RR
CAMPEÃ DE VENDAS
Marcelo Tinti, diretor executivo da Divisão Comércio do Grupo Águia Branca comemora o resultado de vendas dos caminhões Mercedes-Benz no Brasil com expectativas de crescimento do setor para 2020. Em 2019, a montadora alemã atingiu um marco histórico licenciando 29.950 caminhões da marca, representando um crescimento de 42% em relação a 2018 e uma participação de 30% no mercado.
FAMÍLIA
MOVIMENTOS ARTÍSTICOS
Formada pelo Instituto Marangoni de Paris, a consultora de imagem Cris Pinheiro terá duas participantes capixabas no seu próximo curso, que acontece nesta sexta-feira (7), no Rio de Janeiro. As empresárias que já garantiram suas vagas são Raquel e Vanuza Melo. Elas vão aprender um pouco mais sobre a “Influência dos Movimentos da Arte no universo da Moda”. O tema da conversa também vai envolver referências da arquitetura e design.
ALMOÇO
PAI DE PRIMEIRA VIAGEM
O palestrante Rodrigo Quintão, fundador e CEO da escola de pais MundoemCores.com, está disponibilizando pela internet o seu e-book “Pai de Primeira Viagem”. A obra conta os principais aprendizados de Rodrigo, com a experiência de ser pai da pequena Paola e também como empreendedor na área de educação infantil e familiar. Os capítulos abordam a reação e o papel do pai, a expectativa da família e a importância da preparação dos pais para exercer esta nova “profissão”, que é a mais importante e esperada por muitos. O e-book é gratuito, pode ser acessado pelo site www.paideprimeiraviagem.com e é uma pequena versão de um livro, mais completo, que já está em produção e deve ser lançado em breve.