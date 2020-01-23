Deputada pede a Bolsonaro que venha ao ES ou "mande um vídeo"

Segundo a deputada, seria uma visita de caráter humanitário: “Ou, não sendo possível, que pelo menos envie um vídeo institucional principalmente aos capixabas na região atingida”, apela Dra. Soraya.
“A sociedade civil, as prefeituras, o governo do Estado, todos estão fazendo sua parte. O governo federal já colocou dois integrantes da Defesa Civil desde sábado no Estado, o ministro Canuto [Gustavo Canuto, do Desenvolvimento Regional] já se pronunciou, o Exército já está a caminho [agora já está em Iconha]
e vários ministérios já sinalizaram apoio (Saúde, Educação e outros)”, lembra a parlamentar de primeiro mandato no ofício enviado ao Palácio do Planalto.
Uma visita do presidente não será possível agora. É que Bolsonaro embarcou hoje para a Índia e só retorna ao Brasil na próxima terça-feira. Um vídeo até que é possível. Depende do presidente. A internet na Índia é reconhecidamente boa.