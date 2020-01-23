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Leonel Ximenes

Deputada pede a Bolsonaro que venha ao ES ou "mande um vídeo"

Soraya Manato enviou ofício ao presidente lembrando a situação de calamidade em alguns municípios do Sul do Estado. Bolsonaro viajou hoje para a Índia

Publicado em 23 de Janeiro de 2020 às 14:29

Públicado em 

23 jan 2020 às 14:29
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A deputada Soraya quer Bolsonaro no ES, mas o presidente viajou para a Índia Crédito: Arquivo Soraya Manato
A deputada federal Dra. Soraya Manato (PSL) enviou hoje (23) um ofício a Jair Bolsonaro pedindo que o presidente da República venha ao Espírito Santo para conhecer de perto a situação de calamidade em alguns municípios do Sul do Estado atingidos pela enchente.
Segundo a deputada, seria uma visita de caráter humanitário: “Ou, não sendo possível, que pelo menos envie um vídeo institucional principalmente aos capixabas na região atingida”, apela Dra. Soraya.
“A sociedade civil, as prefeituras, o governo do Estado, todos estão fazendo sua parte. O governo federal já colocou dois integrantes da Defesa Civil desde sábado no Estado, o ministro Canuto [Gustavo Canuto, do Desenvolvimento Regional] já se pronunciou, o Exército já está a caminho [agora já está em Iconha] e vários ministérios já sinalizaram apoio (Saúde, Educação e outros)”, lembra a parlamentar de primeiro mandato no ofício enviado ao Palácio do Planalto.

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Uma visita do presidente não será possível agora. É que Bolsonaro embarcou hoje para a Índia e só retorna ao Brasil na próxima terça-feira. Um vídeo até que é possível. Depende do presidente. A internet na Índia é reconhecidamente boa.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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