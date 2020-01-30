Depois das chuvas: Aprenda a eliminar a umidade da casa

Confira os produtos necessários para devolver o ar puro à sua casa. Crédito: Shutterstock

Aquele cheiro de umidade na casa nos dias chuvosos é inevitável, não é mesmo? O ar carregado, as paredes úmidas, toalhas que não secam e roupas de cama com cheiro de molhado.

O jeito é colocar a mão na massa, dar uma geral e recuperar o cheirinho de casa limpa que tanto amamos. Claro que tenho dicas, medidas eficientes e testadas que vão te auxiliar nesta tarefa. Vamos lá?

O primeiro passo é ventilar a casa: abra as portas, janelas, se necessário, ligue ventiladores por uns 15 minutos e deixe o ar circular - e o sol entrar. Se ainda estiver chovendo, a cada pausa na chuva, abra a casa para renovar o ar.

Molhe um pano em água e torça, enrole em uma vassoura de piaçava. Aplique álcool de eucalipto no pano – o álcool em gel é mais fácil de aplicar. Espalhe e passe nas paredes e no piso. Lavando o pano, torcendo e reaplicando o álcool de eucalipto sempre que necessário.

Elimine o cheiro de umidade

Pegue alguns recipientes, pode ser potinhos de manteiga, margarina e coloque pedaços de esponja. Pode ser esponja usada, não tem problema. Encharque a esponja com vinagre de álcool e disponha os potinhos em pontos altos da casa. Em cima da estante, da geladeira, dos armários, de um móvel ou qualquer superfície mais alta. A cada 3 dias lave a esponja, esprema, devolva ao pote e acrescente mais vinagre de álcool. Acredite, o vinagre absorve os maus odores inclusive o cheiro da fumaça de cigarro.

Devolvendo o ar puro

Para secar e devolver o cheirinho de ar puro ao ambiente, use álcool de eucalipto, produto facilmente encontrado em supermercados.

COMO FAZER: Molhe um pano em água e torça, enrole em uma vassoura de piaçava. Aplique álcool de eucalipto no pano – o álcool em gel é mais fácil de aplicar. Espalhe e passe nas paredes e no piso. Repita o processo sempre que necessário.

Elimine o mofo

Se o mofo aparecer, limpe com pano molhado em vinagre de álcool ou desinfetante. Pode limpar dentro e fora dos armários, paredes e rejuntes. Quando o mofo aparece nas paredes de forma intensa com pontos pretos ou esverdeados, vale usar a água sanitária pura. Aplique diretamente na área afetada e deixe a parede absorver o produto. Gradualmente a mancha de mofo vai sumindo, ficando amarelada até, finalmente, desaparecer. Você pode usar em paredes e teto, inclusive revestido em gesso. Use luvas e mascara, pois o cheiro de água sanitária pura e forte.

Limpeza Rápida

Lavar banheiros com detergente e um desinfetante com cheiro cítrico é a melhor opção por trazer a sensação de ar fresco. Aposte em fragrâncias como capim-limão, pinho, alecrim, citronela ou lima limão. O mesmo vale para limpeza de pisos de áreas internos e externas.

Aromatizador

Se deseja ainda mais frescor, pingue gotinhas de aromatizador de ambientes dentro das lixeiras e nos ralos. Os aromatizadores em óleo são facilmente encontrados nos supermercados. Se quiser borrifar no ar, dilua em água e borrife por toda a casa. Para cada 1 litro de água adicione 10 ml do aromatizador. Misture bem e coloque em um frasco com bico spray.

Dica extra