Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Depois das chuvas: Aprenda a eliminar a umidade da casa
Dica da Lucy

Depois das chuvas: Aprenda a eliminar a umidade da casa

Confira as dicas da Lucy para eliminar o mofo e o cheiro desagradável de umidade

Públicado em 

30 jan 2020 às 08:00
Lucy Mizael

Colunista

Lucy Mizael

Confira os produtos necessários para devolver o ar puro à sua casa.  Crédito: Shutterstock
Aquele cheiro de umidade na casa nos dias chuvosos é inevitável, não é mesmo? O ar carregado, as paredes úmidas, toalhas que não secam e roupas de cama com cheiro de molhado.
O jeito é colocar a mão na massa, dar uma geral e recuperar o cheirinho de casa limpa que tanto amamos. Claro que tenho dicas, medidas eficientes e testadas que vão te auxiliar nesta tarefa. Vamos lá?
O primeiro passo é ventilar a casa: abra as portas, janelas, se necessário, ligue ventiladores por uns 15 minutos e deixe o ar circular - e o sol entrar. Se ainda estiver chovendo, a cada pausa na chuva, abra a casa para renovar o ar.
Molhe um pano em água e torça, enrole em uma vassoura de piaçava. Aplique álcool de eucalipto no pano – o álcool em gel é mais fácil de aplicar. Espalhe e passe nas paredes e no piso. Lavando o pano, torcendo e reaplicando o álcool de eucalipto sempre que necessário.

Elimine o cheiro de umidade

Pegue alguns recipientes, pode ser potinhos de manteiga, margarina e coloque pedaços de esponja. Pode ser esponja usada, não tem problema. Encharque a esponja com vinagre de álcool e disponha os potinhos em pontos altos da casa. Em cima da estante, da geladeira, dos armários, de um móvel ou qualquer superfície mais alta. A cada 3 dias lave a esponja, esprema, devolva ao pote e acrescente mais vinagre de álcool. Acredite, o vinagre absorve os maus odores inclusive o cheiro da fumaça de cigarro.

Devolvendo o ar puro

 Para secar e devolver o cheirinho de ar puro ao ambiente, use álcool de eucalipto, produto facilmente encontrado em supermercados.
COMO FAZER: Molhe um pano em água e torça, enrole em uma vassoura de piaçava. Aplique álcool de eucalipto no pano – o álcool em gel é mais fácil de aplicar. Espalhe e passe nas paredes e no piso. Repita o processo sempre que necessário.

Elimine o mofo

Se o mofo aparecer, limpe com pano molhado em vinagre de álcool ou desinfetante. Pode limpar dentro e fora dos armários, paredes e rejuntes. Quando o mofo aparece nas paredes de forma intensa com pontos pretos ou esverdeados, vale usar a água sanitária pura. Aplique diretamente na área afetada e deixe a parede absorver o produto. Gradualmente a mancha de mofo vai sumindo, ficando amarelada até, finalmente, desaparecer. Você pode usar em paredes e teto, inclusive revestido em gesso. Use luvas e mascara, pois o cheiro de água sanitária pura e forte.

Limpeza Rápida

Lavar banheiros com detergente e um desinfetante com cheiro cítrico é a melhor opção por trazer a sensação de ar fresco. Aposte em fragrâncias como capim-limão, pinho, alecrim, citronela ou lima limão. O mesmo vale para limpeza de pisos de áreas internos e externas.

Aromatizador

Se deseja ainda mais frescor, pingue gotinhas de aromatizador de ambientes dentro das lixeiras e nos ralos. Os aromatizadores em óleo são facilmente encontrados nos supermercados. Se quiser borrifar no ar, dilua em água e borrife por toda a casa. Para cada 1 litro de água adicione 10 ml do aromatizador. Misture bem e coloque em um frasco com bico spray.

Dica extra

Em dias chuvosos, a casa fica fechada, então evite fumar dentro de casa e também fazer frituras ou refogados carregados no tempero. Acredite, por ter pouca circulação do ar, o cheiro do preparo dos alimentos fica impregnado, contribuindo para um ar mais carregado.

Veja Também

Aprenda a limpar o mofo e o bolor da borracha da geladeira

Como limpar a geladeira por dentro e tirar o cheiro ruim

Lucy Mizael

Lucy Mizael é personal organizer, expert em técnicas de limpeza e rotinas domésticas. Estuda e testa receitas que visam facilitar o dia-a-dia das pessoas nos afazeres domésticos

Tópicos Relacionados

Lucy Mizael
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Câmera corporal na farda
Casal morto por PM em Cariacica: câmeras corporais na farda continuam fazendo falta
Editais e Avisos - 16/04/2026
Imagem BBC Brasil
Por que Gilmar Mendes pediu à PGR para investigar relator da CPI do Crime Organizado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados