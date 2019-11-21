Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Defensoria pode rever 87 processos de presos beneficiados com decisão do STF
Leonel Ximenes

Defensoria pode rever 87 processos de presos beneficiados com decisão do STF

Maioria dos crimes está relacionada ao tráfico de drogas. Todos os réus respondiam o processo em liberdade, ou seja, sem a decretação da prisão preventiva

Públicado em 

21 nov 2019 às 04:30
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Dos casos analisados pela Defensoria, apenas 4,5% são de mulheres, enquanto que 95,5% são homens Crédito: Isabela Araújo
A Defensoria Pública do Estado concluiu o levantamento das pessoas que podem ser beneficiadas pela recente decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que entendeu ser inconstitucional a prisão antes do trânsito em julgado e decorrente apenas da confirmação da sentença condenatória pela segunda instância.
Segundo estimativa da Defensoria, 87 processos podem ser revistos. O número corresponde aos casos que tramitam ou tramitaram na 1ª e 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça. Desses processos, 40 já estão sob a análise da Defensoria Pública e 47 serão analisados com mais cuidado, por constarem o nome de advogados representando os réus.
Neste caso, a Defensoria avaliará se os advogados são dativos ( que não pertencem à Defensoria, mas que assumiram o papel de um defensor público, por indicação da Justiça, junto ao cidadão comum), o que possibilitará a atuação da instituição.
De acordo com o levantamento da Defensoria Pública, a maioria dos crimes está relacionada ao tráfico de drogas. Todos os réus respondiam o processo em liberdade, ou seja, sem a decretação da prisão preventiva. Além disso, dos casos analisados, apenas 4,5% são de mulheres, enquanto que 95,5% são homens. A Defensoria fará pedidos individuais em cada processo nos próximos dias.
“A decisão prolatada pelo STF exigiu análise em cada processo específico e as providências para o peticionamento já estão sendo tomadas”, explica o defensor público-geral do Estado, Gilmar Alves Batista.

Veja Também

Decisão do STF sobre 2ª instância pode beneficiar condenados por tráfico no ES

Decisão do STF sobre 2ª instância pode beneficiar 127 presos no ES

Após decisão do STF, Gratz e outros 120 podem ficar soltos no ES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 
Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista
Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados