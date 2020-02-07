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Eleições 2020

Curtas políticas: o socialista que quer ser vice de Gandini em Vitória

E mais: presidente da Câmara acena para Davi Esmael; Do Val prestigiado no Podemos; a mão de Bolsonaro em Manato

Publicado em 07 de Fevereiro de 2020 às 18:00

Públicado em 

07 fev 2020 às 18:00
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

Nathan Medeiros é secretário de Serviços de Vitória Crédito: Amarildo
O secretário de Serviços de Vitória, Nathan Medeiros, é, dentro do PSB de Vitória, um dos mais ardorosos defensores da tese de que o partido não deve lançar candidato próprio a prefeito da Capital (nem o vice-prefeito Sérgio Sá nem o deputado estadual Sergio Majeski). Vereador licenciado, Medeiros trabalha para ser candidato a vice-prefeito na chapa encabeçada pelo deputado estadual Fabrício Gandini (Cidadania), o pré-candidato do prefeito Luciano Rezende, também do Cidadania, à sucessão.

PARTIDO PARA CÁ, ELE PARA LÁ...

Enquanto o PSB de Vitória se prepara para a realização da prévia marcada para o dia 17 entre Majeski e Sérgio Sá, Nathan afirma que trabalha, internamente, para convencer os correligionários de que o melhor caminho é uma dobradinha com o Cidadania de Gandini e Luciano já no primeiro turno.

COM AMOR, DE CLEBINHO PARA DAVI

A coluna publicou, nesta sexta-feira (7), a informação de que o presidente do PSB em Vitória, Juarez Vieira, trabalha para acomodar o vereador Davi Esmael, opositor de Luciano, em outro partido para concorrer à reeleição. Aliadíssimo de Davi, o presidente da Câmara, Cleber Felix (PP), não perdeu tempo. Aproveitando a deixa, distribuiu a seguinte mensagem pelo WhatsApp: "O vereador Davi Esmael é um dos melhores políticos que eu, neste pouco tempo na política, conheci. Meu amigo Davi Esmael, você não tem noção de quantos partidos o querem, caso não fique no PSB".
Cleber Felix e Davi Esmael, em frente ao TRE-ES, comemoram o resultado das eleições para vereador, em 2016 Crédito: Edson Chagas

SÓ PARA LEMBRAR...

Clebinho, como é mais conhecido, já decidiu trocar o PP pelo DEM na janela a ser aberta em março para que vereadores mudem de sigla sem perder o mandato. "Martelo batido", reitera ele.

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OPOSIÇÃO DENTRO DA MÁQUINA

A polêmica decisão do prefeito Luciano Rezende de exonerar Sérgio Sá do comando da Secretaria de Obras e Habitação de Vitória, no último dia 30, segue dando o que falar. Dentro do Cidadania, a informação é que a situação ficou insustentável porque Serginho, como é conhecido no meio político, viria criticando abertamente Luciano e sua gestão em reuniões pela cidade.

EM VITÓRIA, O PAPO É COM DO VAL

Presidente estadual do Podemos, o prefeito de Viana, Gilson Daniel, afirma que, em Vitória, as articulações eleitorais do Podemos ficarão a cargo do senador Marcos do Val. Eleito pelo Cidadania em 2018, Do Val trocou o partido de Luciano pelo Podemos em 2019, mas deixou as portas abertas. Cultiva boa relação com o prefeito e com Gandini (presidente regional do Cidadania).

PODE TER QUE ESCOLHER

Por outro lado, o Podemos apoia o governo Casagrande (que o diga Gilson Daniel), e o próprio Do Val é forte aliado do governador. Foi por orientação de Casagrande que ele disputou o Senado pelo Cidadania em 2018. Conclusão: se o PSB e o Cidadania racharem em Vitória, Do Val terá uma decisão difícil a tomar: para qual dos dois levará o Podemos?

Cena Política: a "mãozinha" de Bolsonaro

Manato perdeu o cargo que ocupava no governo Bolsonaro, perdeu (pelo menos oficialmente) a presidência estadual do PSL, mas uma coisa o ex-deputado não perdeu: a adoração pelo presidente da República. Durante a cerimônia que marcou os 400 primeiros dias do governo Bolsonaro, na última quarta-feira (5), o ex-deputado federal tirou uma foto com o presidente. Na foto, Bolsonaro o abraça, pousando a mão em seu ombro direito. Manato mandou a foto ao colunista, com a mão do presidente circulada por ele e a pergunta: "Quanto tempo você acha que devo ficar sem lavar esse blazer? (risos)".

Tietagem

Vitor Vogas
Carlos Manato com Jair Bolsonaro em cerimônia em alusão aos 400 dias de governo, no Palácio do Planalto, na última quarta-feira (5) Crédito: Carlos Manato

Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

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