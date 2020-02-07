Curtas políticas: o socialista que quer ser vice de Gandini em Vitória

Nathan Medeiros é secretário de Serviços de Vitória Crédito: Amarildo

O secretário de Serviços de Vitória, Nathan Medeiros, é, dentro do PSB de Vitória, um dos mais ardorosos defensores da tese de que o partido não deve lançar candidato próprio a prefeito da Capital (nem o vice-prefeito Sérgio Sá nem o deputado estadual Sergio Majeski). Vereador licenciado, Medeiros trabalha para ser candidato a vice-prefeito na chapa encabeçada pelo deputado estadual Fabrício Gandini (Cidadania), o pré-candidato do prefeito Luciano Rezende, também do Cidadania, à sucessão.

PARTIDO PARA CÁ, ELE PARA LÁ...

Enquanto o PSB de Vitória se prepara para a realização da prévia marcada para o dia 17 entre Majeski e Sérgio Sá , Nathan afirma que trabalha, internamente, para convencer os correligionários de que o melhor caminho é uma dobradinha com o Cidadania de Gandini e Luciano já no primeiro turno.

COM AMOR, DE CLEBINHO PARA DAVI

Cleber Felix e Davi Esmael, em frente ao TRE-ES, comemoram o resultado das eleições para vereador, em 2016 Crédito: Edson Chagas

SÓ PARA LEMBRAR...

Clebinho, como é mais conhecido, já decidiu trocar o PP pelo DEM na janela a ser aberta em março para que vereadores mudem de sigla sem perder o mandato. "Martelo batido", reitera ele.

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OPOSIÇÃO DENTRO DA MÁQUINA

EM VITÓRIA, O PAPO É COM DO VAL

Presidente estadual do Podemos, o prefeito de Viana, Gilson Daniel, afirma que, em Vitória, as articulações eleitorais do Podemos ficarão a cargo do senador Marcos do Val. Eleito pelo Cidadania em 2018, Do Val trocou o partido de Luciano pelo Podemos em 2019, mas deixou as portas abertas. Cultiva boa relação com o prefeito e com Gandini (presidente regional do Cidadania).

PODE TER QUE ESCOLHER

Por outro lado, o Podemos apoia o governo Casagrande (que o diga Gilson Daniel), e o próprio Do Val é forte aliado do governador. Foi por orientação de Casagrande que ele disputou o Senado pelo Cidadania em 2018. Conclusão: se o PSB e o Cidadania racharem em Vitória, Do Val terá uma decisão difícil a tomar: para qual dos dois levará o Podemos?

Cena Política: a "mãozinha" de Bolsonaro Manato perdeu o cargo que ocupava no governo Bolsonaro, perdeu (pelo menos oficialmente) a presidência estadual do PSL, mas uma coisa o ex-deputado não perdeu: a adoração pelo presidente da República. Durante a cerimônia que marcou os 400 primeiros dias do governo Bolsonaro, na última quarta-feira (5), o ex-deputado federal tirou uma foto com o presidente. Na foto, Bolsonaro o abraça, pousando a mão em seu ombro direito. Manato mandou a foto ao colunista, com a mão do presidente circulada por ele e a pergunta: "Quanto tempo você acha que devo ficar sem lavar esse blazer? (risos)". Tietagem Vitor Vogas