Curtas políticas: Bruno Lamas lança, no sábado, candidatura a prefeito da Serra

Bruno Lamas, deputado estadual licenciado e secretário de Trabalho e Assistência Social Crédito: Ellen Campanharo/Ales

O secretário estadual de Trabalho e Assistência Social, Bruno Lamas, pretende lançar sua pré-candidatura a prefeito da Serra em encontro estadual do seu partido, o PSB, no próximo sábado (15). Lamas é deputado estadual e está licenciado desde fevereiro de 2019, para chefiar a secretaria. O PSB é o partido do governador Renato Casagrande.

A princípio, o encontro estadual está marcado na sede do Sindipães, no bairro Novo México, em Vila Velha.

EM NOVO MÉXICO?!?

Mas, como quer aproveitar o evento como plataforma de lançamento da própria candidatura, Lamas se movimenta para mudar o local. Sua ideia é transferir o encontro para um cerimonial na Serra.

VETO AO PSL

Para os pré-candidatos do partido, haverá palestras sobre a legislação eleitoral e o combate às fake news. Casagrande falará sobre o cenário eleitoral do Espírito Santo. Dirigentes darão uma orientação expressa a todos, sobretudo os pré-candidatos de municípios do interior: é vedada aliança com o PSL e com qualquer representante do bolsonarismo.

BICO DE PELICANO

Após filiar o prefeito de Marechal Floriano, Cacau Lorenzoni (ex-PP), na semana passada, o partido e Casagrande espera atrair um punhado de prefeitos que, assim como Cacau, tentarão a reeleição este ano. A lista inclui, já com convites formalizados, os prefeitos de Anchieta, Fabrício Petri (MDB), de Conceição da Barra, Francisco Vervloet, o Chicão (PSDB), e de Santa Maria de Jetibá, Hilário Roepke, o Gatinha (MDB).

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TRÊS MÉDICOS NA DISPUTA EM CARIACICA

Na cidade atualmente governada por Juninho (Cidadania), já é possível abrir um consultório médico com os “doutores” que se apresentam como pré-candidatos a prefeito. Há pelo menos três: Jovarci Motta (Democracia Cristã), Hélcio Menezes Couto (Progressistas) e Heraldo Lemos Gonçalves (PCdoB).

NÃO É "MAIS MÉDICOS", MAS O MÉDICO É COMUNISTA

Ex-vereador da cidade, Heraldo já pertenceu ao PSB e estava filiado ao PV, que tem outro pré-candidato a prefeito: o atual presidente da Câmara de Cariacica, César Lucas. Segundo o presidente municipal do PCdoB, Nelson Baby, Heraldo filiou-se recentemente e é o pré-candidato do partido à sucessão de Juninho. O próprio Heraldo também confirma.

CATÓLICO, PROFESSOR E EX-PETISTA

A decisão do deputado federal Helder Salomão (PT) de não disputar a Prefeitura de Cariacica deixou muitos pré-candidatos de olho grande no espólio de eleitores pertencentes a segmentos sociais que costumam votar em Helder na cidade, como professores e moradores engajados na Igreja Católica. Pré-candidato pelo PSD, o vereador Celso Andreon destaca que, assim como Helder, foi seminarista e atuou no magistério, como professor de Ensino Religioso e Filosofia das redes municipal e estadual. Além disso, foi eleito vereador pelo PT em 2012 e 2016. Em 2017, conseguiu desfiliar-se sem perder o mandato. “A saída dele me ajuda. Minha candidatura tem o mesmo perfil.”

BONDE DO MAGISTÉRIO

Também professor, o ex-deputado Marcos Bruno (Rede) é outro que acredita que possa se beneficiar. “É evidente. Nós dois somos professores. Tenho penetração em alguns quadros em Cariacica em que ele [Helder] também tem penetração muito grande. Pode favorecer de alguma maneira. Mas não estou particularmente preocupado com isso e sim com a nossa mensagem.”

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SANDRO LOCUTOR: “SÓ JESUS ME TIRA”

Presidente estadual do PROS, Sandro Locutor também está mais animado. “O PT ainda tem um quinhão, e o Helder também. Então, com a desistência do Helder, abre-se esse espaço não só para mim como para todos que legitimamente se apresentam como candidatos.” Segundo Locutor, sua candidatura não tem volta. “O momento é esse. Estarei candidato, sim. Só Jesus para me tirar!”

MARCELO PASSA O TRATOR NO PROJETO DOS MOTORISTAS

Nesta segunda-feira (10) a oposição voltou à carga contra o governo Casagrande na Assembleia Legislativa, principalmente com o deputado Vandinho Leite (PSDB). Mantendo parecer da Comissão de Justiça, o plenário rejeitou projeto de Vandinho que visava proibir os motoristas de ônibus de acumularem a função de cobrador nos veículos do transporte público coletivo. Vice-presidente da Mesa Diretora, o deputado Marcelo Santos (PDT) conduzia a sessão e promoveu uma votação a jato. Vandinho e outros oposicionistas, que votaram contra o parecer da Comissão de Justiça, reclamaram que Marcelo nem sequer contou direito os votos.

É AQUELA COISA...

Querendo ser candidato a prefeito de Cariacica com o apoio do governo, Marcelo, que já era soldado da base do governo na Casa, deve intensificar as manifestações de fidelidade ao Palácio Anchieta.