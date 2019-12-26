Cultivo da Cannabis deve ser liberado? Leitores opinam

No início do mês, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa ) aprovou novas regras para registro de produtos à base de Cannabis para fins medicinais no país. A medida permite que empresas obtenham aval para venda desses produtos em farmácias, mas o cultivo foi vetado e enfrenta críticas do governo, em especial do ministro da Cidadania, Osmar Terra.
Pesquisadores e organizações não governamentais, no entanto, defendem a liberação do cultivo, como forma de baratear tratamentos. Além disso, a planta pode ser usada como matéria-prima para uma infinidade de produtos.
O enorme potencial agrícola e as condições climáticas favoráveis para o cultivo de Cannabis podem tornar o Brasil um grande exportador da planta, segundo pesquisa feita pela ADWA Cannabis, startup voltada para o desenvolvimento de tecnologias para cadeia produtiva da erva.
Devido à alta produtividade da erva, que pode chegar a 12 toneladas de celulose por hectare, a Cannabis é uma opção para a indústria de papel e celulose, por exemplo, diz o estudo da startup. Apesar dos números, o assunto ainda é cercado de tabus.
Nas redes sociais de A Gazeta, a liberação para o plantio da Cannabis foi bastante debatida. Confira alguns comentários:
Nos estados norte-americanos que liberaram o cultivo, a arrecadação bate recordes! E outra, existe o cultivo do cânhamo também, que tem a melhor produtividade por metro quadrado para a celulose. (Marcio Costa)
★
Mais famílias desesperadas com filhos dependentes e agressivos. (Paulo Lourenço)
★
O Brasil pode ser o celeiro do mundo, mas o sujeito quer que plantemos maconha. Putz! (Wellington Dettmann)
Fala isso para uma mãe que tem um filho com diversas convulsões, para as quais remédios convencionais demoravam horas para surtir efeito, e o óleo de cannabis parava as convulsões em poucos minutos... explica para ela. Claro que seus filhos jamais passaram por isso. (Anderson Ramos Silva)
★
O grande erro é não mencionar o cultivo da Canabis sativa. Enquanto se falar “maconha”, realmente o cultivo da Canabis sativa, planta que dá origem à maconha, não será liberado mesmo. Enquanto essa planta for vista apenas como matéria-prima da maconha, não será liberado mesmo. A partir do momento que o assunto for tratado devidamente, aí estaremos caminhando para a liberação do cultivo da Cannabis para fins medicinais. (André Campagnaro)
★
Quanto preconceito com uma planta que não tem culpa de existirem pessoas que usam para se drogar. Dependendo da doença, nenhum remédio é bom como a Cannabis. É menos agressiva que os medicamentos. As pessoas falam e se entopem de Rivotril… (Angelita Demoner Zanotti)
★
A Cannabis é uma planta utilizada para diversas outras coisas. Dele podem-se extrair 25 mil produtos de uso essencial para a sociedade moderna, como roupas, calçados, produtos de beleza, óleo de cozinha, chocolate, sabão em pó, papel, tintas, isolantes, combustível, material de construção, carrocerias de carro. A Cannabis é uma matéria-prima valiosa para a indústria mundial. Tem noção disso!? Seria uma grande conquista para o Brasil. (Loh Feijó Andrade)
Essa droga é a porta de entrada para uma vida de desgraças! Quem neste país não tem a história de um parente ou amigo desgraçado pelo vício! Poupe-me! (Leonardo Holzmeister)
★
O povo não consegue ler e interpretar texto, imagina discernir liberação de uso recreativo e de uso medicinal! Cada vez menos acredito no Brasil por isso! As pessoas tomam suas bandeiras ideológicas e defendem como se fossem primordial para a vida, enquanto isso não temos saúde, educação, infraestrutura. (Wesley Barros)