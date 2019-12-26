Cultivo da Cannabis deve ser liberado? Leitores opinam

Devido à alta produtividade da erva, a Cannabis é uma opção para a indústria de papel e celulose Crédito: Terre Di Cannabis/ Pixabay

Pesquisadores e organizações não governamentais, no entanto, defendem a liberação do cultivo, como forma de baratear tratamentos. Além disso, a planta pode ser usada como matéria-prima para uma infinidade de produtos.

Devido à alta produtividade da erva, que pode chegar a 12 toneladas de celulose por hectare, a Cannabis é uma opção para a indústria de papel e celulose, por exemplo, diz o estudo da startup. Apesar dos números, o assunto ainda é cercado de tabus.

Nas redes sociais de A Gazeta, a liberação para o plantio da Cannabis foi bastante debatida. Confira alguns comentários:

Nos estados norte-americanos que liberaram o cultivo, a arrecadação bate recordes! E outra, existe o cultivo do cânhamo também, que tem a melhor produtividade por metro quadrado para a celulose. (Marcio Costa)

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Mais famílias desesperadas com filhos dependentes e agressivos. (Paulo Lourenço)

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O Brasil pode ser o celeiro do mundo, mas o sujeito quer que plantemos maconha. Putz! (Wellington Dettmann)

Fala isso para uma mãe que tem um filho com diversas convulsões, para as quais remédios convencionais demoravam horas para surtir efeito, e o óleo de cannabis parava as convulsões em poucos minutos... explica para ela. Claro que seus filhos jamais passaram por isso. (Anderson Ramos Silva)

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O grande erro é não mencionar o cultivo da Canabis sativa. Enquanto se falar “maconha”, realmente o cultivo da Canabis sativa, planta que dá origem à maconha, não será liberado mesmo. Enquanto essa planta for vista apenas como matéria-prima da maconha, não será liberado mesmo. A partir do momento que o assunto for tratado devidamente, aí estaremos caminhando para a liberação do cultivo da Cannabis para fins medicinais. (André Campagnaro)

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Quanto preconceito com uma planta que não tem culpa de existirem pessoas que usam para se drogar. Dependendo da doença, nenhum remédio é bom como a Cannabis. É menos agressiva que os medicamentos. As pessoas falam e se entopem de Rivotril… (Angelita Demoner Zanotti)

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A Cannabis é uma planta utilizada para diversas outras coisas. Dele podem-se extrair 25 mil produtos de uso essencial para a sociedade moderna, como roupas, calçados, produtos de beleza, óleo de cozinha, chocolate, sabão em pó, papel, tintas, isolantes, combustível, material de construção, carrocerias de carro. A Cannabis é uma matéria-prima valiosa para a indústria mundial. Tem noção disso!? Seria uma grande conquista para o Brasil. (Loh Feijó Andrade)

Essa droga é a porta de entrada para uma vida de desgraças! Quem neste país não tem a história de um parente ou amigo desgraçado pelo vício! Poupe-me! (Leonardo Holzmeister)

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