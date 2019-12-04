Bolsonaro: Autorização de Cannabis pela Anvisa vai melhorar tratamento

ANVISA aprovou a autorização de registro de medicamentos à base de Cannabis. O cultivo p/ fins medicinais foi arquivado após 2 diretores seguirem o voto do Diretor Antonio Barra. Resultado garantirá melhor acesso dos pacientes ao tratamento, mesmo com a não aprovação do cultivo.

Segundo a decisão, tomada pela diretoria colegiada da agência reguladora, o medicamento só poderá ser comprado mediante prescrição médica. A comercialização ocorrerá exclusivamente em farmácias e drogarias sem manipulação. Conforme nota da Anvisa, os folhetos informativos dos produtos à base de Cannabis deverão conter frases de advertência, tais como O uso deste produto pode causar dependência física ou psíquica ou Este produto é de uso individual, é proibido passá-lo para outra pessoa.