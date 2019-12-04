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Saúde

Bolsonaro: Autorização de Cannabis pela Anvisa vai melhorar tratamento

A Anvisa aprovou a fabricação, importação e comercialização de medicamentos derivados da maconha. Entretanto, o cultivo da planta no Brasil ainda está proibido
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 dez 2019 às 16:19

Publicado em 04 de Dezembro de 2019 às 16:19

Jair Bolsonaro, presidente da República Crédito: Wilson Dias/Agência Brasil
O presidente Jair Bolsonaro elogiou a decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que aprovou nesta terça-feira (03) o regulamento para a fabricação, importação e comercialização de medicamentos derivados da Cannabis. A medida vetou, no entanto, autorização para cultivo da planta no país, que seguirá proibido.
"Anvisa aprovou a autorização de registro de medicamentos à base de Cannabis. O cultivo para fins medicinais foi arquivado após dois diretores seguirem o voto do Diretor Antonio Barra. Resultado garantirá melhor acesso dos pacientes ao tratamento, mesmo com a não aprovação do cultivo", afirmou o presidente, em um publicação no Twitter, postada ma manhã desta quarta-feira (04).
Segundo a decisão, tomada pela diretoria colegiada da agência reguladora, o medicamento só poderá ser comprado mediante prescrição médica. A comercialização ocorrerá exclusivamente em farmácias e drogarias sem manipulação. Conforme nota da Anvisa, os folhetos informativos dos produtos à base de Cannabis deverão conter frases de advertência, tais como O uso deste produto pode causar dependência física ou psíquica ou Este produto é de uso individual, é proibido passá-lo para outra pessoa.

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Com informações de Agência Brasil

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