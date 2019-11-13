"Culpa não é da chuva", comenta leitora sobre alagamentos

Ônibus presos no alagamento na avenida César Hilal, na Praia do Suá Crédito: Vitor Jubini

Em Vila Velha, a região da Grande Cobilândia, ponto recorrente de alagamentos, está com várias ruas tomadas pelas águas. Em Alecrim, o acesso ao bairro está completamente alagado, assim como trechos da Avenida Carlos Lindenberg.

Em Cariacica, há pontos de alagamento na Avenida Expedito Garcia, em Campo Grande, ao longo da Rodovia José Sette, que começa no bairro Itacibá, e no bairro Porto de Santana. Já na Capital, algumas das regiões afetadas são a Av. Maruípe, o cruzamento da César Hilal com a recém-reformada Leitão da Silva e a Av. Carlos Moreira Lima, em Bento Ferreira.

A situação, que não é nova para os moradores da Grande Vitória, foi bastante discutida entre os leitores de A Gazeta. Confira alguns comentários postados em nossas redes sociais:

Nossa! Grande novidade a Grande Vitória alagada. Infelizmente esse é um problema que acontece todos os anos. (Daniella Lopes)

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A culpa não é da chuva! Pode ter certeza disso. (Rosiane Patero)

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Misericórdia. Isso não é motivo de reclamar, não, e sim agradecer a Deus pela tão abençoada chuva. (Luzinete Gregorio)

Obrigada, Senhor, por essa chuva. Estávamos precisando. Tudo que Deus faz devemos agradecer. (Deisilane Amado)

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Vejo comentários como agradecer pela chuva… ok, graças a Deus. Mas estamos falando do caos que causa, pessoas doentes presas em suas casas desesperadas, com traumas. Vi uma senhora que só de ouvir um trovão saiu em desespero, pois sua casa sempre enche de água. Muito triste. (Elizete Rosangela)

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A chuva é maravilha, é coisa da natureza, mas o poder público tem que dar mais atenção à população que sofre com ela. (Cleonices Martins)

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Teve um dia que eu dormi na BR, porque não consegui chegar em casa. Estava de carro com uns colegas de trabalho. Aí paramos em Laranjeiras próximo e o carro nem passava, de tanta água. Ficamos lá até o dia seguinte. (Kelly Dior)

Eu e meu esposo também ficamos presos na enchente. Estávamos voltando de Vitória, só conseguimos chegar em casa no outro dia, às 6 horas da manhã. Ficamos no posto de gasolina próximo ao Epa. (Valéria Gama)

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Absurdo! Toda vez que chove muito é assim. Cadê a administradora da BR 101? Nessas horas não aparece, mas não para de cobrar o pedágio e não faz nenhuma melhoria. (Claudio Nunes)

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Sugiro uma reportagem sobre de quem é a responsabilidade sobre esse trecho da BR 101 que toda vez que chove, alaga e causa um caos. Acho que a responsabilidade deveria ser solidária entre Eco 101, PMS e DNIT. (Francisco Mello)

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O que estão fazendo para melhorar? Pelo jeito nada, né? É só repetir a reportagem todo ano, está deste jeito mesmo. (Jaqueline Nogueira Raasch)

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Chovendo em Santa Maria de Jetibá, porém estamos sem água para consumo desde sexta-feira passada. Inacreditável para um município que abastece a Grande Vitória, sendo que a população local está sem... Acordem, Cesan e demais responsáveis. (Marlucia Coan)

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Meu Deus, quanta água na Grande Vitória. Aqui em Pinheiros, na Região Norte, nada de chuva. (Luiza Fagundes Pinheiro)

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E nós que estamos precisando tanto dessa água para encher os rios, córregos, e não chove… isso é bençãos para nós e para a cidade é transtorno. (Arlete Maria Quintino Dalleprane)

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Água da chuva não tem onde entrar no solo. Sem saída, ela alaga, fecha rodovia, entra nas casas. Nós não deixamos outras saídas, colhemos o que plantamos. O tempo dá a resposta. (Rosande Moreira Almeida)

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Se gasta tanto dinheiro em obras, depois vem a chuva e olha como ficou. (Ademir da Silva)

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Na verdade, a chuva não traz transtornos. Ela vem para nos abençoar. Quem causa os transtornos são os homens gananciosos que constroem, constroem e destroem tudo. Quando vem a chuva, ela não tem os rios, que eram para estar limpos e fluindo para escorrer a água… (Walace Amaral)

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Toda vez que chove forte é assim. Será que não tem jeito ou não existe interesse dos governantes em resolver isso? (Andrea Souza)

Aí, povão. Ano que vem tem eleições, mas vocês esquecem rápido e elegem os mesmos prefeitos e vereadores novamente. (Nelson Bento)

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Também em Vila Velha se cuspir da sacada do prédio alaga… Não tem drenagem! (Bento Schneider)

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A situação é séria, mas a chuva é necessária para repor as águas. (Maria Odete)

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Sinto muita saudades de quando morava em Vitória, mas quando vejo isso me sinto até consolada por não estar aí. Só Deus. (Maria Alves)

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