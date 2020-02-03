Criação de empresas bate recorde no ES: mais de 14 mil em um ano

Das 14.476 firmas que nasceram no território capixaba em 2019, cerca de 14 mil são micro e pequenas. Maioria tendendo à totalidade. Das 8.713 que sucumbiam, 8.550 são micro e pequenas. E nesse universo que está a efervescência da guerra pelo mercado, em vários segmentos. Essa percepção se confirma pelo fato de no Espírito Santo existirem atualmente 242 mil negócios classificados como MEIs (Microempreendedores Individuais), segundo dados da Receita Federal.