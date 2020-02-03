Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Criação de empresas bate recorde no ES: mais de 14 mil em um ano
Negócios

Criação de empresas bate recorde no ES: mais de 14 mil em um ano

Das 14.476 firmas que nasceram no território capixaba em 2019, cerca de 14 mil são micro e pequenas. O fechamento de empresas também foi muito intenso no ano passado: 8.713. A disputa por mercado tem sido muito acirrada

Publicado em 03 de Fevereiro de 2020 às 04:00

Públicado em 

03 fev 2020 às 04:00
Angelo Passos

Colunista

Angelo Passos

Registro de novas empresas supera o de encerramento Crédito: Pixabay
O abre e fecha de empresas mostra acirrada disputa de mercado no Espírito Santo. Dados da Junta Comercial do Estado atestam a abertura formal de 14.476 empresas no território capixaba em 2019 - recorde nos últimos sete ano. Perde apenas para 14.482 em 2011 (diferença de seis empresas), em contextos econômicos diferentes.
O emprego com carteira assinada cresceu no Espírito Santo, no ano passado. Foram geradas 19,5 mil vagas. Se o número de desempregados não tivesse diminuído, provavelmente o total de novos empreendimentos teria sido maior, como opção de renda para muitos trabalhadores. Por outro lado, o aumento do número de pessoas trabalhando incentiva a abertura de negócios.

Veja Também

Empresas não incentivam produtividade no país, indica pesquisa

ES tem maior saldo de abertura de empresas em quatro anos

O recorde de novas empresas em 2019 veio junto com uma triste contrapartida: os registros oficiais mostram a extinção de 8.713 negócios ao longo do ano. Pior, ainda: imagina-se que o total de naufrágios tenha sido maior, porque quase diariamente muitos empreendimentos encerram suas atividades sem dar baixa nos órgãos de governo. A alegação frequente é excesso de burocracia e "perda de tempo". Não são poucos os que dizem que dar baixa numa empresa é mais difícil do que abrir uma nova.

Veja Também

Governo prevê gerar 3,7 milhões empregos com MP da Liberdade Econômica

Bolsonaro sanciona MP da Liberdade Econômica com vetos

Liberdade Econômica: Serra e Vila Velha já liberam empresas sem alvará

Das 14.476 firmas que nasceram no território capixaba em 2019, cerca de 14 mil são micro e pequenas. Maioria tendendo à totalidade. Das 8.713 que sucumbiam, 8.550 são micro e pequenas. E nesse universo que está a efervescência da guerra pelo mercado, em vários segmentos. Essa percepção se confirma pelo fato de no Espírito Santo existirem atualmente 242 mil negócios classificados como MEIs (Microempreendedores Individuais), segundo dados da Receita Federal.
Registre-se que 2019 foi um ano de importantes conquistas para os pequenos negócios. Os benefícios começaram em abril, com a criação da Empresa Simples de Crédito (ESC). É uma figura jurídica que permite pessoas físicas abrirem uma empresa para emprestar dinheiro para pequenos negócios, com juros baixos e menos burocracia.
Outro avanço foi a regulamentação do Selo Arte, que garante comercialização em todo o país de produtos alimentícios de origem animal produzidos artesanalmente. Além disso, a Lei da Liberdade Econômica (que desburocratiza a abertura e gestão de negócios) tem infundido mais confiança em quem quer empreender.

Angelo Passos

É jornalista. Escreve às segundas e às sextas-feiras sobre economia, com foco no cenário capixaba, trazendo sempre informações em primeira mão e análises, sem se descuidar dos panoramas nacional e internacional

Tópicos Relacionados

abertura de empresas Desemprego Economia Empregos (ES) empresas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Boulevard Arbori
Boulevard Arbori Residence e Resort, pré-lançamento em Vila Velha, integra arquitetura e bem-estar
Imagem de destaque
Dia de São Jorge: 8 orações e simpatias para proteção
Imagem de destaque
Lagotto romagnolo: conheça as características dessa raça de cachorro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados