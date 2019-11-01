Coreógrafo do Carnaval do Rio vai preparar comissão de frente da MUG

Ex-primeiro-bailarino do Teatro Municipal do Rio de Janeiro e atual gerente de Cultura do Sesi, Marcelo Lages vai mostrar sua experiência como coreógrafo no carnaval carioca no desfile da MUG em 2020. É ele que será o coreógrafo da comissão de frente da escola de Vila Velha, que vai entrar no Sambão do Povo com o enredo "Oby - O Imaculado Santuário das Lendas", de autoria de Dudu Nobre e Diego Nicolau. Lages, que já preparou várias comissões de frente no Rio, entre elas a Beija-Flor, guarda surpresas para o desfile da MUG. "Estou feliz com o convite. A escola embarcou na minha ideia" conta Lages, que prefere não adiantar detalhes da coreografia.
SORORIDADE EM IMAGEM E ESTILO
Nossa Elian Ramile, consultora de imagem e figurinista, que atende clientes no eixo Rio/São Paulo, foi convidada a ser diretora de figurino em um projeto do Instituto Dona de Si, dirigido pela atriz, escritora e roteirista . O instituto tem como objetivo acelerar projetos de mulheres, promovendo a sororidade em vários segmentos.
COM A FERA DA IMAGEM E ESTILO
Juliana Modenese parte para São Paulo, no final deste mês, para fazer curso profissionalizante de Consultoria de Imagem e Estilo, com uma referência da área, Ilana Berenholc.
ALQUIMIA PESSOAL
O palestrante, escritor e facilitador Fernando Machado ministra o curso "Alquimia Pessoal", nesta sexta (1º), sábado (2) e domingo (3), no Espaço Luz, na Mata da Praia. A organização está a cargo da professora de ioga Mirella Destefani.
QUE VENHA 2020!
Na contagem regressiva para a chegada de 2020, a dupla Márcio Ribeiro e Mateus Carvalho recebe convidados em coquetel de lançamento do Réveillon Vibe Booa Guarapari, no próximo dia 7, no Let’s Vitória. A trilha sonora do burburinho de apresentação fica por conta da dupla Pedro e Lucas, que já está confirmada para embalar a noite da virada em Guarapari.
HALLOWEEN SERTANEJO
Pablo Martins e Pedro Baltazar realizam nesta sexta (1º) a primeira festa Halloween do Tennessee Pub, novo point de Jardim Camburi.
CAPIXABA IN RIO
Nosso Ronaldo Barbosa assina a curadoria da exposição da artista capixaba radicada na Alemanha, Rosilene Ludovico, que será aberta no próximo dia 7, na Cássia Bomeny Galeria, no Rio.
PRÊMIO PARA COOPERATIVA CAPIXABA
Breno Arêas, responsável pela comunicação da Unimed Vitória, recebeu o Prêmio Aberje Regional - categoria Sociedade, com a campanha de Doação de Órgãos, realizada pela cooperativa. A cerimônia de premiação aconteceu nesta quinta-feira (31), em São Paulo. A Unimed Vitória concorre agora ao prêmio nacional . O resultado será divulgado no próximo dia 25.
François-Louis Vuitton, tataraneto de Louis Vuitton, vem ao Brasil lançar sua coleção de vinhos
Tataraneto de Louis Vuitton, criador das icônicas malas e bolsas que levam seu nome, François-Louis seguiu os passos do tataravô em questões de bom gosto e luxo, só que em forma líquida. Amante dos grandes vinhos, charutos e gastronomia, François logo se iniciou cedo sua coleção de vinhos. Com o passar dos anos, e tendo se tornado muito amigo de Jacques e Patrick Bouey, da Maison Bouey, surgiu a possibilidade de produzir sua própria Colection Personnelle de vinhos, todos de Bordeaux e de vinhedos Grand Cru Classe, produzidos sob sua supervisão, através dos mais célebres produtores da região. Para comemorar a chegada dos vinhos ao Brasil, Mr. François-Louis Vuitton vai conduzir dois jantares, um no dia 7 deste mês, em São Paulo, e outro, no dia 11, no Rio de Janeiro.