Coreógrafo do Carnaval do Rio vai preparar comissão de frente da MUG

Marcelo Lages coreógrafo Crédito: Monica Zorzanelli

Ex-primeiro-bailarino do Teatro Municipal do Rio de Janeiro e atual gerente de Cultura do Sesi, Marcelo Lages vai mostrar sua experiência como coreógrafo no carnaval carioca no desfile da MUG em 2020. É ele que será o coreógrafo da comissão de frente da escola de Vila Velha, que vai entrar no Sambão do Povo com o enredo "Oby - O Imaculado Santuário das Lendas", de autoria de Dudu Nobre e Diego Nicolau. Lages, que já preparou várias comissões de frente no Rio, entre elas a Beija-Flor, guarda surpresas para o desfile da MUG. "Estou feliz com o convite. A escola embarcou na minha ideia" conta Lages, que prefere não adiantar detalhes da coreografia.

Pedro Trindade, Carolina Neves, Carol Hemerly e Júlia Bastos: em lançamento de nova coleção de joias. Crédito: Monica Zorzanelli

SORORIDADE EM IMAGEM E ESTILO

Nossa Elian Ramile, consultora de imagem e figurinista, que atende clientes no eixo Rio/São Paulo, foi convidada a ser diretora de figurino em um projeto do Instituto Dona de Si, dirigido pela atriz, escritora e roteirista . O instituto tem como objetivo acelerar projetos de mulheres, promovendo a sororidade em vários segmentos.

COM A FERA DA IMAGEM E ESTILO

Juliana Modenese parte para São Paulo, no final deste mês, para fazer curso profissionalizante de Consultoria de Imagem e Estilo, com uma referência da área, Ilana Berenholc.

Moda. Maria Inez Farinazzo e Dora Daher: em lançamento de coleção beachwear do verão 2020. Crédito: Monica Zorzanelli

ALQUIMIA PESSOAL

O palestrante, escritor e facilitador Fernando Machado ministra o curso "Alquimia Pessoal", nesta sexta (1º), sábado (2) e domingo (3), no Espaço Luz, na Mata da Praia. A organização está a cargo da professora de ioga Mirella Destefani.

QUE VENHA 2020!

Na contagem regressiva para a chegada de 2020, a dupla Márcio Ribeiro e Mateus Carvalho recebe convidados em coquetel de lançamento do Réveillon Vibe Booa Guarapari, no próximo dia 7, no Let’s Vitória. A trilha sonora do burburinho de apresentação fica por conta da dupla Pedro e Lucas, que já está confirmada para embalar a noite da virada em Guarapari.

Moda 2. Ana Cristina Vervloet, Mariana Gomes, Aline Cabral, Laura Daher, Clarisse Giacomelli e Michele Cabral: noite fashion na Praia do Canto. Crédito: Monica Zorzanelli

HALLOWEEN SERTANEJO

Pablo Martins e Pedro Baltazar realizam nesta sexta (1º) a primeira festa Halloween do Tennessee Pub, novo point de Jardim Camburi.

CAPIXABA IN RIO

Nosso Ronaldo Barbosa assina a curadoria da exposição da artista capixaba radicada na Alemanha, Rosilene Ludovico, que será aberta no próximo dia 7, na Cássia Bomeny Galeria, no Rio.

Vivian Coser, Alex Hanazaki, Flavia Milaneze e Glauco Ferrer: na apresentação da nossa Vitoria Stone Fair 2020 para arquitetos e designers, em São Paulo. Crédito: divulgação

PRÊMIO PARA COOPERATIVA CAPIXABA

Breno Arêas Crédito: divulgação

Breno Arêas, responsável pela comunicação da Unimed Vitória, recebeu o Prêmio Aberje Regional - categoria Sociedade, com a campanha de Doação de Órgãos, realizada pela cooperativa. A cerimônia de premiação aconteceu nesta quinta-feira (31), em São Paulo. A Unimed Vitória concorre agora ao prêmio nacional . O resultado será divulgado no próximo dia 25.

Zezé Monteiro e Virginia Albuquerque: em tarde de arte e moda. Crédito: Monica Zorzanelli

François-Louis Vuitton, tataraneto de Louis Vuitton, vem ao Brasil lançar sua coleção de vinhos

François-Louis Vuitton, Crédito: divulgação

Tataraneto de Louis Vuitton, criador das icônicas malas e bolsas que levam seu nome, François-Louis seguiu os passos do tataravô em questões de bom gosto e luxo, só que em forma líquida. Amante dos grandes vinhos, charutos e gastronomia, François logo se iniciou cedo sua coleção de vinhos. Com o passar dos anos, e tendo se tornado muito amigo de Jacques e Patrick Bouey, da Maison Bouey, surgiu a possibilidade de produzir sua própria Colection Personnelle de vinhos, todos de Bordeaux e de vinhedos Grand Cru Classe, produzidos sob sua supervisão, através dos mais célebres produtores da região. Para comemorar a chegada dos vinhos ao Brasil, Mr. François-Louis Vuitton vai conduzir dois jantares, um no dia 7 deste mês, em São Paulo, e outro, no dia 11, no Rio de Janeiro.