Vixlens impulsiona inovação no setor óptico e transforma o ES em referência nacional

Laboratório da Vixlens entrega qualidade, tecnologia e eficiência Crédito: Divulgação/Vixlens

Óculos e lentes fazem parte da vida de milhões de brasileiros. No Espírito Santo, a Vixlens têm se destacado no desenvolvimento e transformação do setor óptico. Em apenas dez anos, o laboratório consolidou-se e uniu inovação, tecnologia e gestão estratégica para fortalecer as óticas locais e torná-las mais competitivas no mercado.

Com essa iniciativa, a marca é mais do que uma fabricante de lentes e trabalha com 100% de autonomia em todos os processos e soluções que dispensam a dependência de fornecedores externos.

Inovação e velocidade para óticas mais eficientes

Com o compromisso de desenvolver o setor óptico do Espírito Santo com tecnologia de ponta, a Vixlens trouxe para o Estado a tecnologia Freeform, com lentes personalizadas e de alta precisão óptica.

Outro diferencial da marca é o Optfacil, sistema de distribuição expressa que entrega lentes prontas em até 24 horas, garantindo agilidade no atendimento ao cliente final e mais eficiência para as óticas parceiras.

A empresa também implantou localmente o AR Reflecta, tratamento antirreflexo premium que, antes, só era oferecido fora do Estado. Agora, o serviço é feito no Espírito Santo e entregue em até três dias úteis, com mais transparência, durabilidade e conforto visual.

“A Vixlens nasceu no Espírito Santo com o objetivo de desenvolver o mercado óptico local, oferecendo soluções de alta performance para as óticas da região. Desde o início, tivemos uma missão clara: ser um case de inovação e eficiência que pudesse ser replicado em todo o Brasil. Não queremos apenas vender lentes, queremos transformar o setor e posicionar o Espírito Santo como referência nacional”, afirma o CEO da Vixlens, Otávio Torres.

Capacitação como motor de crescimento

Otávio Torres, CEO da Vixlens, será um dos palestrantes do Vix Academy Crédito: Divulgação/Vixlens

Além da tecnologia, a Vixlens entende que conhecimento é um dos principais diferenciais para o crescimento do setor. Por isso, criou o Vix Academy, projeto de educomunicação gratuito voltado para capacitar donos de óticas, gestores e vendedores.

Neste ano, o programa chega à sua segunda edição com o tema “Smart Wave – O Futuro das Óticas com IA e Inovação”. O evento será realizado no dia 04 de abril, no Auditório da TV Gazeta, em Vitória (ES), reunindo especialistas e empresários para discutir as tendências que estão moldando o mercado óptico.

Entre os palestrantes confirmados estão Otávio Torres, Carlos Coan, Serjão Óptico e José Vicente, nomes de relevância no segmento. Além disso, a edição de 2025 do Vix Academy conta com uma parceria de peso: a Transitions, marca de lentes fotossensíveis pertencente ao grupo EssilorLuxottica, maior multinacional do setor óptico.

Durante o evento, será realizado o lançamento exclusivo das lentes Transitions Gen S no Espírito Santo, reforçando o protagonismo da Vixlens na chegada de novas tecnologias ao estado.

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