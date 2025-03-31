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Vixlens impulsiona inovação no setor óptico e transforma o ES em referência nacional

Tecnologia de ponta, agilidade na entrega e capacitação profissional colocam o Espírito Santo no centro da inovação óptica no Brasil

Publicado em 31 de Março de 2025 às 09:45

Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

31 mar 2025 às 09:45
Laboratório da Vixlens entrega qualidade, tecnologia e eficiência
Laboratório da Vixlens entrega qualidade, tecnologia e eficiência Crédito: Divulgação/Vixlens
Óculos e lentes fazem parte da vida de milhões de brasileiros. No Espírito Santo, a Vixlens têm se destacado no desenvolvimento e transformação do setor óptico. Em apenas dez anos, o laboratório consolidou-se e uniu inovação, tecnologia e gestão estratégica para fortalecer as óticas locais e torná-las mais competitivas no mercado.
Com essa iniciativa, a marca é mais do que uma fabricante de lentes e trabalha com 100% de autonomia em todos os processos e soluções que dispensam a dependência de fornecedores externos.

Inovação e velocidade para óticas mais eficientes

Com o compromisso de desenvolver o setor óptico do Espírito Santo com tecnologia de ponta, a Vixlens trouxe para o Estado a tecnologia Freeform, com lentes personalizadas e de alta precisão óptica.
Outro diferencial da marca é o Optfacil, sistema de distribuição expressa que entrega lentes prontas em até 24 horas, garantindo agilidade no atendimento ao cliente final e mais eficiência para as óticas parceiras.
A empresa também implantou localmente o AR Reflecta, tratamento antirreflexo premium que, antes, só era oferecido fora do Estado. Agora, o serviço é feito no Espírito Santo e entregue em até três dias úteis, com mais transparência, durabilidade e conforto visual.
“A Vixlens nasceu no Espírito Santo com o objetivo de desenvolver o mercado óptico local, oferecendo soluções de alta performance para as óticas da região. Desde o início, tivemos uma missão clara: ser um case de inovação e eficiência que pudesse ser replicado em todo o Brasil. Não queremos apenas vender lentes, queremos transformar o setor e posicionar o Espírito Santo como referência nacional”, afirma o CEO da Vixlens, Otávio Torres.

Capacitação como motor de crescimento

Otávio Torres, CEO da Vixlens, será um dos palestrantes do Vix Academy
Otávio Torres, CEO da Vixlens, será um dos palestrantes do Vix Academy Crédito: Divulgação/Vixlens
Além da tecnologia, a Vixlens entende que conhecimento é um dos principais diferenciais para o crescimento do setor. Por isso, criou o Vix Academy, projeto de educomunicação gratuito voltado para capacitar donos de óticas, gestores e vendedores.
Neste ano, o programa chega à sua segunda edição com o tema “Smart Wave – O Futuro das Óticas com IA e Inovação”. O evento será realizado no dia 04 de abril, no Auditório da TV Gazeta, em Vitória (ES), reunindo especialistas e empresários para discutir as tendências que estão moldando o mercado óptico.
Entre os palestrantes confirmados estão Otávio Torres, Carlos Coan, Serjão Óptico e José Vicente, nomes de relevância no segmento. Além disso, a edição de 2025 do Vix Academy conta com uma parceria de peso: a Transitions, marca de lentes fotossensíveis pertencente ao grupo EssilorLuxottica, maior multinacional do setor óptico.
Durante o evento, será realizado o lançamento exclusivo das lentes Transitions Gen S no Espírito Santo, reforçando o protagonismo da Vixlens na chegada de novas tecnologias ao estado.

Vixlens

Com um olhar atento às necessidades do mercado e foco no desenvolvimento regional, a Vixlens consolida-se como a principal parceira das óticas capixabas e um hub de soluções que posiciona o Espírito Santo como referência nacional no setor.

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