Videocast TecnoAgro: maior cooperativa agro do ES completa 60 anos com olhar para o futuro

Com mais de 23 mil cooperados, a Nater Coop se consolidou como a maior cooperativa agro do Espírito Santo e está completando 60 anos em 2024. Para contar a história do grupo – que começou com 20 produtores de ovos e hoje atua também na pecuária, na produção de café, de pimenta-do-reino e na fabricação de laticínios –, o CEO da Nater Coop, Marcelino Bellardt, é o convidado deste episódio do Videocast TecnoAgro.
No bate-papo, Marcelino compartilha a trajetória da cooperativa, destacando a diversificação dos negócios e o papel da união entre os cooperados na construção desse legado.
Outro ponto abordado são as inovações tecnológicas que transformam o agronegócio, com destaque para as soluções inteligentes adotadas pela Nater Coop, como drones, coleiras de monitoramento e até a aplicação de inteligência artificial no campo.
Confira o episódio completo no vídeo acima.
O TecnoAgro é o maior evento de capacitação com foco em tecnologia e inovação no agronegócio do Espírito Santo, realizado por A Gazeta, nos dias 28 e 29 de agosto, no Steffen Centro de Eventos, na Serra.