Videocast TecnoAgro: maior cooperativa agro do ES completa 60 anos com olhar para o futuro

Com mais de 23 mil cooperados, a Nater Coop se consolidou como a maior cooperativa agro do Espírito Santo e está completando 60 anos em 2024. Para contar a história do grupo – que começou com 20 produtores de ovos e hoje atua também na pecuária, na produção de café, de pimenta-do-reino e na fabricação de laticínios –, o CEO da Nater Coop, Marcelino Bellardt, é o convidado deste episódio do Videocast TecnoAgro.