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Videocast TecnoAgro: entenda como funciona programa de saneamento básico Pró-Rural

Cesan-ES participou do TecnoAgro, em Linhares, na Região Norte do Espírito Santo. Feira é o maior evento de capacitação com foco em inovação e tecnologia do agronegócio do Estado
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

17 ago 2023 às 18:44

Publicado em 17 de Agosto de 2023 às 18:44

O Pró-Rural é um programa que visa levar saneamento básico (água e esgotamento sanitário) a comunidades de pequeno porte do Espírito Santo, que contam com 50 a 1.500 habitantes. A iniciativa tem como pilar central a parceria entre o governo do Estado, por meio da Cesan, o município e a comunidade.
O investimento é da ordem de R$ 33 milhões e vai alcançar mais de 100 comunidades no decorrer de sua implementação. Mais de 12 mil pessoas já foram beneficiadas em diversas regiões do ES. Confira no vídeo acima o videocast na íntegra da Cesan no TecnoAgro 2023.

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