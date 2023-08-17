Videocast TecnoAgro: entenda como funciona programa de saneamento básico Pró-Rural

O Pró-Rural é um programa que visa levar saneamento básico (água e esgotamento sanitário) a comunidades de pequeno porte do Espírito Santo, que contam com 50 a 1.500 habitantes. A iniciativa tem como pilar central a parceria entre o governo do Estado, por meio da Cesan, o município e a comunidade.
O investimento é da ordem de R$ 33 milhões e vai alcançar mais de 100 comunidades no decorrer de sua implementação. Mais de 12 mil pessoas já foram beneficiadas em diversas regiões do ES. Confira no vídeo acima o videocast na íntegra da Cesan no TecnoAgro 2023.